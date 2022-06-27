В Свердловском акимиате организована экскурсия для студентов

Для студентов Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова организована ознакомительная экскурсия в Свердловскую муниципальную администрацию.

Мероприятие прошло с участием студентов второго курса, руководства университета, а также сотрудников муниципальной администрации.

Первый заместитель главы Руслан Бекназаров рассказал ребятам о работе на муниципальной службе и ответил на интересующие вопросы.

Встреча проходила в формате диалога.

По итогам встречи студенты приглашены на дальнейшее прохождение производственной практики в администрацию.