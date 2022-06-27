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В Свердловском акимиате организована экскурсия для студентов

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- Айжан Мамбеталиева
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Для студентов Кыргызского экономического университета имени М. Рыскулбекова организована ознакомительная экскурсия в Свердловскую муниципальную администрацию.

Мероприятие прошло с участием студентов второго курса, руководства университета, а также сотрудников муниципальной администрации.

Первый заместитель главы Руслан Бекназаров рассказал ребятам о работе на муниципальной службе и ответил на интересующие вопросы.

Встреча проходила в формате диалога.

По итогам встречи студенты приглашены на дальнейшее прохождение производственной практики в администрацию.


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URL: https://www.vb.kg/419782
Теги:
мэрия, Свердловский район
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