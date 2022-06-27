Погода
$ 80.76 - 81.76
€ 84.80 - 85.80

Пограничники пресекли незаконный провоз крупного рогатого скота

156  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 27 июня пограничники управления ПС ГКНБ КР по Таласской области пресекли незаконный провоз крупного рогатого скота на территорию страны.

В ходе несения службы в Таласском районе Таласской области пограничники обнаружили группу из пятерых граждан, осуществлявших погрузку крупного рогатого скота (бычков) в грузовые автомашины после перегона через государственную границу с территории Казахстана.

Пограничники не допустили незаконный провоз КРС и задержали граждан. В ходе досмотра грузовых автомобилей были обнаружены 45 голов крупного рогатого скота.

По предварительным данным, стоимость задержанного крупного рогатого скота составила более 3,5 миллиона сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане, автомашины и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419789
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  