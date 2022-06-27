Пограничники пресекли незаконный провоз крупного рогатого скота

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что 27 июня пограничники управления ПС ГКНБ КР по Таласской области пресекли незаконный провоз крупного рогатого скота на территорию страны.

В ходе несения службы в Таласском районе Таласской области пограничники обнаружили группу из пятерых граждан, осуществлявших погрузку крупного рогатого скота (бычков) в грузовые автомашины после перегона через государственную границу с территории Казахстана.

Пограничники не допустили незаконный провоз КРС и задержали граждан. В ходе досмотра грузовых автомобилей были обнаружены 45 голов крупного рогатого скота.

По предварительным данным, стоимость задержанного крупного рогатого скота составила более 3,5 миллиона сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане, автомашины и КРС были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.