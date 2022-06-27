Запертую насильником девушку спасло приложение для доставки еды

24-летняя американка, которую преступник долгое время удерживал в доме и насиловал, смогла вызвать полицию через приложение для доставки еды. Она оставила просьбу о помощи в комментарии к заказу. Сотрудники кафе прочитали послание и передали его в службу спасения. Об этом сообщает ABC7.

Заказ поступил в ресторан около пяти часов утра. Официанты решили, что лучше сообщить о возможном преступлении, чем проигнорировать призыв о помощи и всю жизнь об этом жалеть.

Приехавшие по указанному адресу в Бронкс полицейские освободили девушку и задержали 32-летнего преступника. Оказалось, что жертва и преступник несколько месяцев назад познакомились в интернете, у них завязался роман. Но со временем мужчина фактически взял американку в заложники и разрешал ей пользоваться телефоном лишь для заказа еды.