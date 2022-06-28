Погода
$ 80.31 - 81.31
€ 84.80 - 85.80

В "Республику ШКИД" - через руины и помойки

356  0
- Надежда Хохлова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Журавли летят над Хиросимой" - крутой спектакль против атомной войны, в котором играют дети. Выступают они на сцене столичного кукольного театра, но спокойно могли бы это делать на площадке перед ним. Тогда бы и декорации не понадобились. Территория возле детского театра разрушена, как после бомбежки.

Сначала - о хорошем: детскому театру "Республика ШКИД" - десять лет! И они отправляются с дерзкими планами на международный конкурс ТЮЗов в Казахстан. А сейчас снова и снова "обкатывают" на местном зрителе свой сильный спектакль о трагедии в Хиросиме и Нагасаки.

Историю девочки Садако, которая заболела лейкемией после облучения, знали все советские дети. Врач сказала ей, что она выздоровеет, если сделает тысячу бумажных журавликов. По легенде, нужно раздарить их тысяче людей и получить от них улыбки. Если все сделать правильно - желание сбудется. Но Садако не успела - умерла. "Журавлик, журавлик, японский журавлик - ты вечно живой сувенир!" - пели советские дети в пионерских лагерях у костра.

Современным подросткам тоже полезно узнать эту историю. И юные артисты из "Республики ШКИД" дают ее в новом актуальном прочтении. В сценарии - три ключевых диалога, ради которых и ставится спектакль. Первый - ведет отец Садако с добровольцами, записавшимися в отряд камикадзе. Они - дети, командир пытается спасти их жизнь. Но ему все–таки приходится отдать им приказ - принести смерть противнику и умереть самим. Второй разговор "на разрыв аорты" ведут два пилота, управляющие самолетами, в брюхе у которых - атомные бомбы. Пол летит на Хиросиму в предвкушении мести - когда–то его мать погибла в порту Перл–Харбор. Второй пилот - голландец - пытается возразить Полу: мирные жители Японии не бомбили военный порт. Они ни в чем не виноваты. Но Пол ослеплен ненавистью, и он отдает приказ - сбросить атомные бомбы. И последний диалог - умирающего голландца, который прочитал в газете историю Садако и просит Пола поехать к ней на могилу и передать ей последнего журавлика. И там Пол встречается с отцом девочки и молит о прощении. Они вместе поднимают глаза в небо, и в этот момент тысячи журавлей возвращаются в Японию.

...Подростки играют искренне и талантливо. Со свойственным им юношеским максимализмом, они полностью выкладываются на сцене - чтобы театр юного зрителя не умирал. А вот чиновникам, похоже, на это плевать! Уже который год никак не решается вопрос с капитальным ремонтом Дома пионеров и примыкающего к нему кукольного театра. Дошло до того, что стало опасно ходить по единственной аллейке, ведущей к главному входу в "храм искусств". Со стен здания на нее падает штукатурка, рядом валяются ветки и нераспиленные стволы вековых деревьев. А посреди дороги зияет пасть открытого люка, заваленного зловонным мусором. В стороне - опаленный солнцем газон и ржавый трансформатор с выбитыми глазницами окошек. Ну чем не разруха после войны?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419792
Теги:
дети, театр, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  