В "Республику ШКИД" - через руины и помойки

"Журавли летят над Хиросимой" - крутой спектакль против атомной войны, в котором играют дети. Выступают они на сцене столичного кукольного театра, но спокойно могли бы это делать на площадке перед ним. Тогда бы и декорации не понадобились. Территория возле детского театра разрушена, как после бомбежки.

Сначала - о хорошем: детскому театру "Республика ШКИД" - десять лет! И они отправляются с дерзкими планами на международный конкурс ТЮЗов в Казахстан. А сейчас снова и снова "обкатывают" на местном зрителе свой сильный спектакль о трагедии в Хиросиме и Нагасаки.

Историю девочки Садако, которая заболела лейкемией после облучения, знали все советские дети. Врач сказала ей, что она выздоровеет, если сделает тысячу бумажных журавликов. По легенде, нужно раздарить их тысяче людей и получить от них улыбки. Если все сделать правильно - желание сбудется. Но Садако не успела - умерла. "Журавлик, журавлик, японский журавлик - ты вечно живой сувенир!" - пели советские дети в пионерских лагерях у костра.

Современным подросткам тоже полезно узнать эту историю. И юные артисты из "Республики ШКИД" дают ее в новом актуальном прочтении. В сценарии - три ключевых диалога, ради которых и ставится спектакль. Первый - ведет отец Садако с добровольцами, записавшимися в отряд камикадзе. Они - дети, командир пытается спасти их жизнь. Но ему все–таки приходится отдать им приказ - принести смерть противнику и умереть самим. Второй разговор "на разрыв аорты" ведут два пилота, управляющие самолетами, в брюхе у которых - атомные бомбы. Пол летит на Хиросиму в предвкушении мести - когда–то его мать погибла в порту Перл–Харбор. Второй пилот - голландец - пытается возразить Полу: мирные жители Японии не бомбили военный порт. Они ни в чем не виноваты. Но Пол ослеплен ненавистью, и он отдает приказ - сбросить атомные бомбы. И последний диалог - умирающего голландца, который прочитал в газете историю Садако и просит Пола поехать к ней на могилу и передать ей последнего журавлика. И там Пол встречается с отцом девочки и молит о прощении. Они вместе поднимают глаза в небо, и в этот момент тысячи журавлей возвращаются в Японию.

...Подростки играют искренне и талантливо. Со свойственным им юношеским максимализмом, они полностью выкладываются на сцене - чтобы театр юного зрителя не умирал. А вот чиновникам, похоже, на это плевать! Уже который год никак не решается вопрос с капитальным ремонтом Дома пионеров и примыкающего к нему кукольного театра. Дошло до того, что стало опасно ходить по единственной аллейке, ведущей к главному входу в "храм искусств". Со стен здания на нее падает штукатурка, рядом валяются ветки и нераспиленные стволы вековых деревьев. А посреди дороги зияет пасть открытого люка, заваленного зловонным мусором. В стороне - опаленный солнцем газон и ржавый трансформатор с выбитыми глазницами окошек. Ну чем не разруха после войны?