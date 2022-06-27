В Бишкеке появится мурал с изображением манасчы Саякбая Каралаева

Одну из стен здания коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" скоро будет украшать мурал с изображением манасчы Саякбая Каралаева.

Изображение наносит известный художник Таштанбек Ибраимов при поддержке внука Саякбая Каралаева Алмаза Тиленова.

Напомним, что в настоящее время в коммунальном предприятии "Бишкектеплоэнерго", помимо ремонта и подготовки к зиме котельных, которые обеспечивают жителей города Бишкека теплом и горячей водой, проводится ремонт общественной бани № 5 при предприятии, а также строится футбольное поле для сотрудников.