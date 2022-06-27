"Газпром Кыргызстан" приступает к подаче газа в центре Бишкека

Филиал Бишкекгаз ранее указанных сроков (первый этап с 20.06.2022 по 04.07.2022 г. - ремонтные работы; второй этап с 04.07.2022 по 20.07.2022 – последовательное возобновление подачи газа абонентам) завершил ремонтные работы по замене предельно изношенных участков газопроводов и устаревшего оборудования и с сегодняшнего дня приступил к заполнению природным газом всей газораспределительной системы района, отключенного от подачи газа.

Ремонтные работы на 78 колодцах и газопроводах в центральной части были завершены с недельным опережением, успешно проведены все необходимые мероприятия по испытанию оборудования и газопроводов.

В течение сегодняшнего дня все аварийные службы филиала Бишкекгаз будут проводить работы на газорегуляторных пунктах с целью обеспечения необходимого по технике безопасности уровня давления газа в труболиниях.

В связи с этим компания "Газпром Кыргызстан" убедительно просит горожан закрыть все краны на вводе газового оборудования и приборов. В ином случае, это повлияет на снижение давления в газопроводах и задержит подачу газа на определенных участках.

Компания "Газпром Кыргызстан" делает все, чтобы обеспечить стабильную и безопасную подачу природного газа своим потребителям.