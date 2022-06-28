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В Узбекистане растет количество больных коронавирусом?

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23 июня Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о том, что в стране выявлен субвариант омикрон-штамма коронавируса – Stealth-Omicron BA.2. Данное заявление прозвучало на фоне роста числа заболевших коронавирусом среди населения. Об этом сообщает Радио Азатлык.

Представители Минздрава отмечают "незначительное увеличение" динамики заболевания COVID-19.

Между тем пользователи узбекского сегмента соцсетей пишут о возникновении длинных очередей в поликлиниках и о том, что больше всего это заболевание поражает детей.

Проживающий в Канаде узбекистанский микробиолог говорит, что данный вид мутировавшего вируса в редких случаях приводит к летальному исходу и призывает население не поддаваться панике.

Официальная статистика

По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, по состоянию на 24 июня количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране составило 119.

Большее число новых случаев заражения приходится на Ташкент – 54. До 24 июня по всей стране ковидом переболели более 240 тысяч человек.

Однако в социальных сетях распространяются сообщения о том, что в настоящее время реальное количество зараженных коронавирусом в Узбекистане больше, чем гласит официальная статистика.

Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев в беседе с "Озодликом" сказал, что ситуация с ковидом полностью находится под контролем министерства.

– Информация о коронавирусе, распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности. Мы ежедневно публикуем всю необходимую информацию. В настоящее время нет необходимости открывать дополнительные больницы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Наше министерство не заинтересовано в том, чтобы скрывать или превышать статистику по коронавирусу, – сказал Фуркат Санаев.


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URL: https://www.vb.kg/419801
Теги:
Узбекистан, коронавирус
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