Почему Казахстан так заинтересован в строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1?

Итоги официального визита президента Казахстана в Кыргызстан Касым-Жоомарта Токаева открывают новую инвестиционную главу в отношениях двух стран. По крайней мере одна из топовых новостей по итогам переговоров состоит в том, что глава Казахстана предложил проект строительства Камбаратинской ГЭС-1, что является крайне важной новостью для Кыргызстана, поскольку способна решить в перспективе проблему энергодефицита республики. А это в свою очередь может улучшить возможность водноэнергетического регулирования и укрепить потенциал сотрудничества в бассейне реки, что для нашего региона – тема номер один.

Чтобы понять значимость события, стоит напомнить, что инициатива возведения ГЭС обсуждалась еще с советских времен. Затем были попытки скооперироваться с Россией, но что-то пошло не так. Другими словами, проект долгое время находился на стадии неопределенности. И это понятно, поскольку "оседлать" трансграничные реки можно лишь с одобрения соседей. А здесь как раз-таки не было понимания.

К примеру, первый президент Узбекистана Ислам Каримов выступал против строительства этого объекта, опасаясь того, что поливная вода может стать объектом шантажа и манипуляций со стороны Кыргызстана. То есть доверия не было, как и не было понимания и по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане. Страны, расположенные в низовьях, всегда очень настороженно относятся к попыткам зарегулировать стоки. По этой причин подобные проекты нередко становятся причиной напряженных отношений и даже воинствующей риторики. Многие западные партнеры именно в вопросах вододеления видели большой конфликтный потенциал в Центральной Азии, что только усугубляется "аварийным климатом", таянием ледников и нерациональным использованием воды.

Поэтому первое, что нужно было сделать для исправления ситуации – создать атмосферу доверия, сформировать более тесные и взаимовыгодные отношения. Важный шаг на этом пути был сделан в 2019 году, когда после долгого перерыва лидеры государств Центральной Азии собрались, наконец, за одним столом, на консультативную встречу. С этого времени региональный эволюционный процесс начал развиваться более интенсивно.

Намерение о сотрудничестве по проекту Камбаратинской ГЭС-1 одно из многих зримых воплощений новой политики в регионе. Эту инициативу, заметим, поддержал и Узбекистан, так как пришло понимание, что только совместными усилиями можно решить вопросы, накопившиеся в водно-энергетической системе. Партнеры понимают, что новые генерирующие мощности крайне важны для Кыргызстана. Ведь если до 2010-го в стране еще были резервы электроэнергии, то в последние годы наблюдается дефицит. С введением новой ГЭС республика получит дополнительные 1 тысячу 860 мегаватт, что позволит не только покрыть все имеющиеся потребности, но и заняться экспортом электроэнергии.

Казахстан и Узбекистан в свою очередь желают войти в проект, чтобы влиять на режим работы гидросооружений, от которых во многом зависит самочувствие сельского хозяйства этих республик. Так что взаимный интерес очевиден, как и то, что без взаимодействия с соседями по ЕАЭС и ШОС невозможно говорить о стабильном развитии региона.

Поэтому и уделяется такое внимание визиту Касым-Жоомарта Токаева, который сразу после поездки в Турцию прибыл в Кыргызстан. И Камбаратинская ГЭС, конечно же, далеко не единственный вопрос в повестке дня. По крайней мере в данный момент активизировался кыргызско-казахстанский Деловой совет по части вопроса транзита грузов и товаров через Казахстан, когда стороны договорились предпринять все усилия для недопущения заторов на границе.

- "Мы поставили задачу перед правительствами по доведению уровня взаимной торговли до 2 млрд долл США" - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, подводя итоги переговоров.

Всего по итогам визита было подписано 13 документов, призванных активизировать межрегиональное сотрудничество, отношения в сфере сельского хозяйства, образования, инфраструктурного развития, вопросы оказания взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, взаимодействия в области ЧС, включая тушение природных пожаров на приграничных территориях и партнерство в области авиационного поиска и спасания.

Более тесные отношения позволят, если говорить образно, "тушить пожары" и в геополитическом контексте. Новый виток глобального противостояния не несет ничего хорошего Центральной Азии. Лавируя между интересами крупных держав республики региона стараются сохранить баланс интересов, отчего и вопросы вододеления выходят на первый план. Очень важно, чтобы предполагаемый продовольственный кризис планеты не ударил по экономикам наших стран, а в идеале и вовсе открыл окно возможностей. И это надо признать, вполне реально.

У республик Центральной Азии есть общность стратегических интересов, но в тоже время имеется значительный человеческий, природный и промышленный потенциал. В регионе проживает более 60 млн человек, а общая территория составляет около 4 млн квадратных километров – почти столько же, сколько занимают все страны Евросоюза.

В конце концов, наши государства объединяет историческая близость культуры, языка, а также религии, традиций и родственные связи. Все это позволяет говорить о том, что создание региональной идентичности, общего экономического и социокультурного ландшафта - это вполне реальный проект.