Садыр Жапаров побывал на золоторудном месторождении Солтон-Сары

Президент Садыр Жапаров посетил золоторудное месторождение Солтон-Сары в Нарынской области. Об этом сообщает служба инфоомационной политики администрации президента.

Глава государства осмотрел участок Бучук, где инвестор в свое время начал возведение соответствующей инфраструктуры, но приостановил всю деятельность в 2019 году после недовольств со стороны местных жителей.

Разведанные запасы золота на данном участке составляют 12 тонн, при этом, по прогнозам геологов, дополнительные запасы драгоценного металла могут составить еще порядка 22 тонн.

Как отметил Садыр Жапаров, окончательное решение по данному предприятию будет принято после комплексного анализа и всестороннего изучения ситуации, добавив, что особое внимание будет уделено вопросам экологии.

Далее президент посетил предприятие "Рудник Солтон-Сары", являющееся филиалом ОАО "Кыргызалтын", которое с 1994 года разрабатывает участок Алтын-Тор на месторождении Солтон-Сары.

Главу государства проинформировали об основных показателях предприятия, объемах выполненных горных работ, выплатах в бюджет, о сумме освоенных инвестиций, планируемых дополнительных вливаниях со стороны компании-инвестора "Авелум Партнер", а также показали работу золотоизвлекательной фабрики.

В данное время филиал "Рудник Солтон-Сары" и ОсОО "Авелум Партнер" на основе товарищеского договора ведут комплексные работы на участке Алтын-Тор.

В целях развития государственной компании ОАО "Кыргызалтын" президент Садыр Жапаров поручил соответствующим государственным органам рассмотреть возможность выделения ей дополнительных месторождений для разработки в регионах страны.

Также глава государства встретился с местными жителями, которые обратились с рядом проблемных вопросов, в том числе касающихеся экологии и развития дорожной сети. Президент Садыр Жапаров внимательно их выслушал и дал исчерпывающие ответы.