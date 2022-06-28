ВОЗ озвучила новые данные по заболеваемости оспой обезьян

С начала года было зафиксировано 3413 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян, известно об одном погибшем. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в информационном бюллетене.

С 1 января по 22 июня 2022 года в ВОЗ поступили сообщения о 3 тысячах 413 лабораторно подтвержденных случаях и одном летальном исходе из 50 стран.

С момента публикации предыдущего бюллетеня от 17 июня было зарегистрировано 1 тысяча 310 новых случаев и еще восемь стран сообщили о случаях заболевания.

Большинство лабораторно подтвержденных случаев были зарегистрированы в Европейском регионе ВОЗ (86 процентов – 2 тысячи 933 заболевших от общего числа выявленных случаев). Другие регионы, сообщающие о случаях, включают: Африканский регион (2 процента – 73 заболевших), регион Америки (11 процентов – 381 заболевший), регион Восточного Средиземноморья (менее одного процента – 15 заболевших) и регион Западной части Тихого океана (менее одного процента – 11 заболевших). Сообщается об одной смерти в Нигерии во втором квартале 2022 года.

При этом комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям постановил, что вспышка оспы обезьян не относится на данный момент к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения (ЧСЗМЗ), имеющим международное значение, и объявление пандемии не требуется.