Ош будет развивать двусторонние связи с Новосибирском по 9 направлениям

В рамках рабочей поездки в город Новосибирск делегация города Оша во главе с первым вице-мэром города Оша Марсом Исаевым провела встречу с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.
В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних связей между городами-побратимами Ош и Новосибирск, а также изъявили желание целенаправленно развивать двустороннее сотрудничество.
В рамках мероприятия состоялось подписание Программы сотрудничества между мэриями двух городов на 2022-2025 годы в рамках реализации Договора об установлении побратимских отношений. Согласно данной программе, запланировано укрепление и развитие сотрудничества по 9 основным направлениям:
Программа подразумевает тесное взаимодействие в налаживании и расширении совместных проектов и программ, обмену опытом по указанным направлениям.