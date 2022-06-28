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Ош будет развивать двусторонние связи с Новосибирском по 9 направлениям

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- Канат Кожоев
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В рамках рабочей поездки в город Новосибирск делегация города Оша во главе с первым вице-мэром города Оша Марсом Исаевым провела встречу с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних связей между городами-побратимами Ош и Новосибирск, а также изъявили желание целенаправленно развивать двустороннее сотрудничество.

В рамках мероприятия состоялось подписание Программы сотрудничества между мэриями двух городов на 2022-2025 годы в рамках реализации Договора об установлении побратимских отношений. Согласно данной программе, запланировано укрепление и развитие сотрудничества по 9 основным направлениям:

  1. в торгово-экономической сфере;
  2. в сфере туризма;
  3. в области образования;
  4. в сфере взаимодействия со средствами массовой информации;
  5. в области поддержки соотечественников, проживающих в Кыргызской Республике;
  6. в области культуры;
  7. в социальной сфере;
  8. в области физической культуры и спорта, молодёжной политики;
  9. в сфере благоустройства территории, градостроительства и архитектуры.

Программа подразумевает тесное взаимодействие в налаживании и расширении совместных проектов и программ, обмену опытом по указанным направлениям.


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URL: https://www.vb.kg/419809
Теги:
бизнес, Ош, Россия, Кыргызстан, экономика
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