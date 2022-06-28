Ош будет развивать двусторонние связи с Новосибирском по 9 направлениям

В рамках рабочей поездки в город Новосибирск делегация города Оша во главе с первым вице-мэром города Оша Марсом Исаевым провела встречу с мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В ходе встречи стороны обсудили развитие двусторонних связей между городами-побратимами Ош и Новосибирск, а также изъявили желание целенаправленно развивать двустороннее сотрудничество.

В рамках мероприятия состоялось подписание Программы сотрудничества между мэриями двух городов на 2022-2025 годы в рамках реализации Договора об установлении побратимских отношений. Согласно данной программе, запланировано укрепление и развитие сотрудничества по 9 основным направлениям:

в торгово-экономической сфере; в сфере туризма; в области образования; в сфере взаимодействия со средствами массовой информации; в области поддержки соотечественников, проживающих в Кыргызской Республике; в области культуры; в социальной сфере; в области физической культуры и спорта, молодёжной политики; в сфере благоустройства территории, градостроительства и архитектуры.

Программа подразумевает тесное взаимодействие в налаживании и расширении совместных проектов и программ, обмену опытом по указанным направлениям.