Американские ученые научились выращивать растения в полной темноте

Американские химики разработали новую технологию искусственного фотосинтеза и вырастили растения в полной темноте. Метод поможет в разы повысить энергоэффективность сельского хозяйства и накормить больше человек, засеяв меньше земли. Также его можно будет использовать в космосе. Об этом сообщает Futurism.

В своей работе ученые использовали подкормку - ацетат, основной компонент уксусной кислоты. Его получили из углекислого газа и воды. Именно благодаря ему растения смогли развиваться в темноте. Электричество же для каталитических процессов вырабатывали солнечные панели. В итоге искусственный фотосинтез был в 18 раз энергоэффективнее обычного.

"Мы хотели придумать новый способ производства продуктов питания, который мог бы преодолеть ограничения, налагаемые обычным биологическим фотосинтезом. И это получилось", - рассказал ведущий автор исследования Роберт Джинкерсон.