Ребенку, пострадавшему от родственников в Алайском районе, оказали помощь

Ребенку, получившему увечья от родственников в Алайском районе, оказана вся необходимая помощь. Об этом сообщила пресс – служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

26 июня М.Турдубекова, жительница села Сары-Могол Сары-Моголского айыл окмоту, сообщила о факте насилия над ребенком Р.Н., 2019 года рождения, со стороны его тети Р.А., 1989 года рождения.

Незамедлительно Алайским управлением социального обеспечения были приняты меры по защите прав ребенка. Ребенок был доставлен в больницу села Гульча районного центра Алайского района.

В районной больнице ребенку была оказана вся необходимая медицинская помощь, со стороны РОВД Алайского района проведена работа по судебно-медицинской экспертизе здоровья ребенка, составлены соответствующие акты.

Ребенок приказом Алайского районного управления социального обеспечения помещен в фостерную семью А.Албаевой, в настоящее время состояние ребенка удовлетворительное.

Дальнейшая судьба ребенка будет рассмотрена комиссией по делам детей местной государственной администрации Алайского района.