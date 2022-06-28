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Кемель Ункуев: АДС стал невидимкой

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- Бакыт Басарбек
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Антикоррупционный деловой совет в Кыргызстане практически стал невидимкой. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился глава общественного объединения "Антикоррупционное общественное содействие" Кемель Ункуев.

"Мы нигде не можем найти АДС. Даже в правительстве никто ничего не знает. Те телефоны, по которым мы раньше контактировали, уже не работают. То есть в случае чего люди не смогут обратиться за помощью в АДС. Орган, который по сути должен был стать мостом между обществом и правительством, стал еще одной закрытой структурой. Так, может, тогда в нем уже нет смысла, раз мы в итоге получаем еще одно бюрократическое ведомство", - сказал он.

Глава ОО "Антикоррупционное общественное содействие" добавил, что не так давно члены общественного объединения обращались в АДС с просьбой предоставить отчет о проделанной работе.

"Но мы его так и не получили. То есть мы не знаем и не видим, что было сделано за прошедшие 8 месяцев. Также у меня есть вопросы по поводу стратегии по противодействию коррупции", - отметил Ункуев.


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URL: https://www.vb.kg/419830
Теги:
коррупция, Кыргызстан, активисты
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