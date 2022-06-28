Объекты спорта в Баткене будут финансировать из республиканского бюджета

Объекты культуры и спорта Баткенской области, ранее финансируемые из местных бюджетов, теперь будут финансироваться из республиканского бюджета. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства.

Указанное решение направлено на реализацию Закона "О статусе Баткенской области".

Исходя из этого и в соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса КР принято решение перевести с 1 января 2022 года объекты культуры и спорта Баткенской области, финансируемые за счет местных бюджетов, на финансирование за счет средств республиканского бюджета через Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.