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Объекты спорта в Баткене будут финансировать из республиканского бюджета

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Объекты культуры и спорта Баткенской области, ранее финансируемые из местных бюджетов, теперь будут финансироваться из республиканского бюджета. Соответствующее решение принято на заседании кабинета министров, сообщает пресс-служба правительства.

Указанное решение направлено на реализацию Закона "О статусе Баткенской области".

Исходя из этого и в соответствии со статьей 115 Бюджетного кодекса КР принято решение перевести с 1 января 2022 года объекты культуры и спорта Баткенской области, финансируемые за счет местных бюджетов, на финансирование за счет средств республиканского бюджета через Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/419831
Теги:
Баткенская область, Кыргызстан, кабмин
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