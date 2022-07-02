Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 2 июля, закрывает нынешний театральный сезон. В этот день публику ждет гала-концерт с участием мастеров оперной сцены, академического хора и симфонического оркестра театра. Для слушателей прозвучат самые яркие произведения мировой, национальной оперной и вокальной классики. Главный дирижер – заслуженный артист Кыргызской Республики Нурматбек Полотов. Режиссер концерта – Жипара Ибраимова. Главный хормейстер – народный артист Кыргызской Республики Карагул Тиленчиев.

Начало в 19 часов.

В филиале "Галереи М" заканчивает работу выставка "Истоки". Вниманию бишкекчан и гостей столицы свои произведения представили два кыргызских художника - Нарынкул Турпанов и Жылкычы Жакыпов. Это живопись, графика, инсталляции.

Посетить выставку можно до 4 июля.

Приходите с 10 до 20 часов.

Вход свободный.

Филиал "Галереи М" расположен в ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413 и АртХолл.

А в стенах "Галерее М" на проспекте Манаса, 40 сегодня, 2 июля, с 12 до 15 часов состоится мастер-класс по живописи маслом. Проведет его Кадыр Беков. Попробовать свои силы и написать картину маслом может любой желающий. Продолжительность занятия - три часа. Идею и размер будущей картины вы выберете сами. Кадыр Беков даст вам базовые знания, а затем поможет каждому участнику мастер-класса закончить его работу.

Записаться на мастер-класс можно по следующим номерам: 0(708)72-77-21, 0(557)55-50-25.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева сегодня, 2 июля, пройдет мастер-класс для детей "Рисуем пластилином". Малыши смогут попробовать свои силы и создать под руководством опытного мастера уникальную картину. В КНМИИ ждут всех желающих. Предварительная запись по телефону: 66-49-59.

Начало в 13 часов.

В этот же день здесь состоится и мастер-класс для взрослых "Роспись по ткани". Участники смогут создать уникальный подарок или вдохнуть новую жизнь в свою любимую футболку с помощью кисточки и акриловых красок. Поможет в этом творческая команда профессиональных мастеров. В КНМИИ ждут всех желающих. Предварительная запись по телефону: 66-49-59.

Начало в 15 часов.