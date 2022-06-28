Жители КР смогут проверять наличие задолженности онлайн

В государственном учреждении "Тундук" состоялась презентация сервиса, который предоставит возможность гражданам Кыргызстана проверить наличие задолженности по линии судебных исполнителей онлайн. Об этом сообщает Министерство цифрового развития.

Сервис доступен для всех пользователей государственного портала электронных услуг. При проверке и наличии задолженности будут доступны номер исполнительного дела, наименование подразделения службы судебных исполнителей (ПССИ), где находится дело, и адрес ПССИ.

В ходе презентации министр цифрового развития Талантбек Иманов рассказал, что для авторизованных пользователей также доступны номер исполнительного дела и телефон судебного исполнителя.

"Расширение спектра услуг и сервисов на госпортале приведет к исключению времени и затрат граждан на получение бумажных справок и документов. Появится возможность в едином портале электронных услуг совершать все жизненно важные общественные отношения не выходя из дома или находясь в любой точке мира", - добавил Талантбек Иманов.