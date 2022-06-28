Венгерская компания открыла в Джалал-Абадской области глэмпинг-лагерь

Состоялось официальное открытие глэмпинг-лагеря венгерской компании Fulmer Apiary с участием председателя правления Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбека Эркинова и представителей Министерства сельского хозяйства, Министерства иностранных дел и Бел-Алдинского айыл окмоту.

Компания реализовала свой первый проект на территории КР и Центральной Азии, построив глэмпинг-лагерь, расположенный вблизи села Бел-Алды Токтогульского района Джалал-Абадской области. Лагерь находится на высоте более 3000 метров над уровнем моря.

Лагерь построен для организации процесса сбора горного меда и постоянного проживания сотрудников компании. Компания ставит перед собой амбициозную цель по созданию лучшего в мире меда. Весь процесс создания меда планируется запечатлеть в короткометражном фильме, который будет транслироваться в Европе. Специально для этих целей в Кыргызстан прибудет съемочная группа из Венгрии.

Глэмпинг-лагерь состоит из 4 куполов. В основу дизайна куполов была заложена концепция национальной кыргызской юрты. Купола были изготовлены по собственному дизайну владельца компании г-на Такач Ференца и доставлены в Кыргызстан из Венгрии. Каждый купол оборудован всеми необходимыми удобствами, включая электричество, холодную, горячую воду, туалетную комнату, душевую и т.д. Электричество обеспечивается посредством использования возобновляемых источников энергии, а именно солнечных панелей.

В результате работы Венгерско-Кыргызского фонда развития компания Fulmer Apiary 30 марта 2022 года открыла свое представительство в Кыргызской Республике. В планах компании наладить экспорт кыргызского меда в Европейский союз.

СПРАВКА

Глэмпинг - это отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Новое слово "глэмпинг" произошло от фразы гламурный кемпинг (glamorous camping). Впервые это понятие появилось в 2005 году в Великобритании.

Подобные проекты положительно влияют на продвижение бренда кыргызского меда в Европе, а также развитие туризма в Джалал-Абадской области.