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Стало известно, о чем Путин будет говорить с Рахмоном в Душанбе

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, о чем будут говорить президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон во время встречи в Душанбе, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь будут затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и миграционной сферах.

Также Путин и Рахмон обозначат планы по дальнейшему партнерству с учетом того, что государства в 2022 году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.

"Особое внимание в ходе переговоров будет уделено ситуации в Афганистане. Планируется обсудить совместные меры по обеспечению пограничной безопасности Таджикистана, предотвращению инфильтрации радикалов с афганской территории, вопросам оборонного строительства", - подчеркнул Ушаков.

Лидеры стран обменяются мнениями и по другим актуальным темам региональной повестки дня.

Одной из них станет возможность присоединения Таджикистана к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

"Мы этот вопрос постоянно обсуждаем с нашими таджикскими друзьями и коллегами. Мы, конечно, на различных уровнях показываем преимущество интеграции в рамках ЕАЭС. Наши коллеги этот вопрос изучают", - рассказал Ушаков.

В Таджикистан Путин прибудет 28 июня. Планируется, что встречу с Рахмоном Путин проведет вскоре после прилета; начало этой беседы будет открыто для СМИ. После этого лидеры продолжат общение в формате рабочего обеда, который пройдет в неформальной обстановке, без галстуков. Предполагается, что затем беседа будет продолжена, так как у президентов есть много тем для обсуждения.


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URL: https://www.vb.kg/419840
Теги:
Владимир Путин, Эмомали Рахмон, Россия, Таджикистан, мировые новости
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