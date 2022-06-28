Микропластик помогает вирусам выживать в воде

Возбудители вирусных кишечных инфекций выживают в пресной воде благодаря микропластику. Они прикрепляются к частицам полимеров и путешествуют по водостокам "автостопом" три дня, а, возможно, и больше. Этого достаточно, чтобы из канализации добраться до общественного пляжа и остаться заразными. Об этом сообщает The Guardian.

Вирусы с оболочкой (возбудители гриппа или коронавируса) такими свойствами не обладают. Они достаточно быстро умирают в воде после растворения своего защитного слоя. У ротавирусов и других микроорганизмов, провоцирующих рвоту и диарею, такой оболочки нет.

Современные очистные сооружения не способны отфильтровать микропластик из сточных вод. Поэтому вместе с вирусами он добирается до озер и рек - там крошечные частицы полимеров попадают в организм людей вместе с проглоченной водой.