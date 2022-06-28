Погода
$ 80.36 - 81.36
€ 84.80 - 85.80

Микропластик помогает вирусам выживать в воде

146  0
- Асия Канаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Возбудители вирусных кишечных инфекций выживают в пресной воде благодаря микропластику. Они прикрепляются к частицам полимеров и путешествуют по водостокам "автостопом" три дня, а, возможно, и больше. Этого достаточно, чтобы из канализации добраться до общественного пляжа и остаться заразными. Об этом сообщает The Guardian.

Вирусы с оболочкой (возбудители гриппа или коронавируса) такими свойствами не обладают. Они достаточно быстро умирают в воде после растворения своего защитного слоя. У ротавирусов и других микроорганизмов, провоцирующих рвоту и диарею, такой оболочки нет.

Современные очистные сооружения не способны отфильтровать микропластик из сточных вод. Поэтому вместе с вирусами он добирается до озер и рек - там крошечные частицы полимеров попадают в организм людей вместе с проглоченной водой.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419841
Теги:
наука, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  