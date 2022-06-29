"Террористы могут воспользоваться приграничными конфликтами между КР и РТ"

Ситуация на кыргызско-таджикской границе уже не один десяток лет висит над нами как дамоклов меч, но в этом году обязательно нужно решить эти вопросы, поскольку никто не отменял угрозу терроризма, причем неважно, исходит она от талибов, ИГИЛ или "Аль-Каиды". Об этом VB.KG сообщил эксперт по безопасности, экс-замминистра Минобороны КР Мурат Бейшенов.

По его словам, остро назрела необходимость скорейшего урегулирования вопросов, связанных с демаркацией и делимитацией кыргызско-таджикской границы, учитывая, что систематически возникающие в приграничных районах конфликты создают дополнительные угрозы безопасности всей ЦА.

"Террористы сейчас очень внимательно отслеживают ситуацию и вполне могут воспользоваться приграничным конфликтом между нашими странами в своих целях. И это должны понимать президенты и Кыргызстана, и Таджикистана. Необходимо выходить из этой тупиковой ситуации, которая напоминает цугцванг, когда любой ход ведет лишь к ухудшению положения, - пояснил эксперт.

При этом он высказал мнение, что Запад пока выигрывает информационную войну по украинской теме, одерживая серьезные победы в медиапространстве, которые влияют на общественные процессы в регионе.

- Они очень активно работают на медийном фронте, идеологически обрабатывая все мировое сообщество. Мне кажется, России тоже нужно усилить работу в этом направлении. Я думаю, что каждая из стран ЕАЭС пойдет здесь навстречу РФ, - уверен Бейшенов.

Он уверен, что ситуация со спецоперацией России на Украине полностью меняет геополитическую ситуацию в мире, в связи с чем идет переориентирование экономических, дипломатических и всех других отношений не только на евразийском, но и на мировом пространстве.

- Я думаю, как в рамках ЕАЭС, так и на уровне двусторонних форматов необходимо упрощать процедуры, связанные с миграцией. В первую очередь это касается оформления документов. Также необходимо рассмотреть вопросы, касающиеся принятия гражданства, в том числе вернуться к теме двойного гражданства. Я думаю, это положительно скажется на взаимоотношениях наших стран, - сказал эксперт.