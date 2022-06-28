Как решать многосторонние конфликты, рассказала основатель центра медиации

Многосторонние конфликты являются повседневным явлением нашей общественной жизни. Забастовки, митинги и иные политические, социальные, экономические эксцессы, переливающиеся в противостояния различных сил и сторон, создают социально-политическую напряженность в обществе, что, в свою очередь, непременно приводит к кризису в экономике, которая напрямую влияет на качество жизни простых граждан.

Как показывает практика, многосторонние конфликты всегда более масштабны и тяжелы по своим последствиям, чем межличностные. Опасность таких конфликтов заключается в том, что они часто возникают из-за амбиций "лидеров", "экс-руководителей" и т.п.

Учитывая эти факторы, Национальный центр медиации в Кыргызской Республике в своей образовательной деятельности особое внимание уделяет постоянному повышению уровня квалификации своих медиаторов, работающих в самых отдаленных уголках республики и которые порой находятся в самых горячих точках социальной напряженности.

Гульсина Кожоярова, основатель Национального центра медиации в КР:

"Знание теории многосторонних конфликтов, как и других типов конфликтов, является важнейшим ориентиром для каждого медиатора. Поэтому в своих учебных программах мы уделяем внимание разрешению таких ситуаций. Программа обучения составлена тренерами Национального центра медиации на основе методики Гамбургского университета психологии, межкультурной, многосторонней медиации в сообществах и организациях. Недавно НЦМ обучил этой технологии более 47 медиаторов, которые теперь могут на местах оказывать населению помощь и поддержку в предотвращении и разрешении групповых конфликтов".

По словам Гульсины Кожояровой, в их практике есть случаи возникновения многосторонних конфликтов между инвестором, местными жителями и органами местного самоуправления. Всем известен тот факт, что каждый человек есть личность, воспринимающая получаемую информацию по своему, в зависимости от уровня своего интеллекта, жизненного опыта и мировоззрения, а следовательно, он видит эту ситуацию или информацию со своего ракурса. Например, жители одного же села думают и смотрят на вещи по-разному, один видит в приходе инвестора - возможность трудоустроить членов семьи, повысить качество жизни, другой же озабочен возможными экологическими, социальными или иными такого рода проблемами. Соответственно, лучшее решение для представителей органов власти, в том числе органов местного самоуправления, - обратиться за помощью к квалифицированному медиатору, который путем переговоров поможет сторонам найти эффективное и рациональное решение в данном вопросе, предотвратив возможно назревающий конфликт интересов.

"На мой взгляд, проблема нашего общества в том, что люди разучились слушать друг друга. Задача медиатора - создать площадку для переговоров, чтобы люди могли высказываться и научились доверять друг другу. Сейчас мы планируем начать работу над одним кейсом из Иссык-Кульской области. Там возникший во время выборов конфликт разрастался, касаясь интересов различных групп, и в настоящий момент создал напряженную ситуацию. Уверена, что наши медиаторы, овладевшие техниками разрешения многосторонних конфликтов, смогут успешно урегулировать сложившуюся ситуацию", - сказала Гульсина Кожоярова.

Следует отметить, что повышение квалификаций региональных медиаторов осуществляется по линии проекта "Ынтымактуу Жашоо". Данный проект нацелен на оказание поддержки всем слоям нашего общества, в том числе молодежи, гражданскому обществу, органам власти, в том числе органам местного самоуправления по профилактике социальных конфликтов различного рода.

Программа реализуется International Alert совместно с Национальным центром медиации и Институтом политики развития при поддержке Европейского союза.