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В КР проходят переговоры по подготовке к учениям "Нерушимое братство-2022"

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- Светлана Лаптева
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На базе Центра боевой подготовки Вооруженных сил Кыргызской Республики начались вторые штабные переговоры по подготовке и проведению командно-штабного учения "Нерушимое братство-2022" с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности.

По данным Минобороны КР, в мероприятии принимают участие делегации Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также представители Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

В ходе переговоров будут рассмотрены и согласованы замысел и порядок проведения учения, план практических действий миротворческих подразделений по направлениям, вопросы всестороннего обеспечения и проведена рекогносцировка района предстоящих маневров.

Завершатся переговоры 30 июня подписанием протокола.

Напомним, командно-штабное учение "Нерушимое братство-2022" состоится в период с 10 по 14 октября текущего года в учебном центре "Эдельвейс" воинской части 20636 в соответствии с Планом совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки органов управления и формирования сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год.


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URL: https://www.vb.kg/419857
Теги:
Министерство обороны, ОДКБ, учения, Кыргызстан
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