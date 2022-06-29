Бахтиер Эргашев: Узбекистан продолжит постепенную интеграцию в ЕАЭС

Узбекистан продолжит постепенную интеграцию в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), несмотря на антироссийские санкции и конфликт на Украине, так как это объективный процесс, основанный на экономическом взаимодействии, считает директор Центра исследовательских инициатив Ma"no Бахтиёр Эргашев.

"Мне представляется, что, получив статус страны-наблюдателя в Евразийском экономическом союзе, Узбекистан будет продолжать постепенное движение в сторону ЕАЭС. Это вполне объективный процесс, а не субъективное мнение отдельных лиц. Важно понимать, что именно экономика определяет политику. Российская Федерация была, является и в перспективе будет оставаться одним из главных экономических партнеров Узбекистана. Казахстан, который также является членом организации, входит в тройку основных внешнеторговых партнеров нашей республики. Экономические интересы Узбекистана направлены на страны ЕАЭС – Россию, Казахстан и Кыргызстан, поэтому страна продолжит процесс вступления в организацию", – отметил эксперт.

При этом он добавил, что сейчас многие говорят об изменении позиции Узбекистана по вопросу сближения с ЕАЭС. Однако они не понимают, что тогда придется полностью менять всю экономическую стратегию страны.

"Если Узбекистан откажется от вступления в ЕАЭС, то зачем ему нужно будет вступление в ВТО? Движение в сторону этих организаций было предпринято с целью большей открытости страны для того, чтобы в рамках своей экспортоориентированной политики Узбекистан мог расширять уже существующие и находить новые рынки сбыта. Если этого движения не будет, то Узбекистану придется отказаться от своей политики открытой экономики, но речи об этом пока не идет. Поэтому логично, что наша страна продолжит курс на вступление в эти организации", – подчеркнул собеседник.

Эргашев добавил, что в ходе движения в ВТО важно понимать, что сегодня это полумертвая организация, которая ничего не решает.

"Этап глобализации после Второй мировой войны, вершиной которого стало создание ВТО, сейчас заканчивается. Мир переходит к регионализации, поэтому роль глобальных институтов и объединений будет сокращаться, при этом роль региональных торгово-экономических союзов, блоков и организаций, интеграционных объединений, таких как ЕАЭС, будет возрастать. После 24 февраля 2022 всем стало ясно, что мир стремительно фрагментируется, формируются блоки, которые противостоят друг другу в экономическом, идеологическом, в какой-то мере в военном отношении", – сказал он.

Эксперт считает, что события после 24 февраля этого года не могли не сказаться на политических настроениях и оценках. Поэтому планы по поэтапному вхождению Узбекистана в ЕАЭС через изучение внутренних процедур, синхронизацию таможенного, налогового, в целом внешнеэкономического законодательства будут двигаться более медленными темпами, но сам процесс продолжится.

"Хочется надеяться на то, что взаимоотношения Узбекистана и стран ЕАЭС не будут подвержены серьезному давлению. Потому что, как я уже говорил, по крайней мере, три страны-члена организации входят в десятку крупнейших внешнеторговых партнеров Узбекистана – это Россия, Казахстан, Кыргызстан. Поэтому для Узбекистана критически важным является сохранение и дальнейшее развитие торгово-экономических связей со странами ЕАЭС. Надеюсь, что санкционное давление на Россию, которое оказывают страны Запада, не скажется кардинальным образом на взаимоотношениях Узбекистана с этой страной", – добавил он.

Б. Эргашев считает, что проведение двух форумов ИННОПРОМ в Узбекистане в прошлом и этом году показывает, что есть серьезные заделы на то, чтобы развивать и углублять взаимоотношения Узбекистана и России не только в плане взаимной торговли, но и реализации целого ряда крупных инвестиционных проектов.

В последние годы, добавил он, взаимоотношения стран постепенно перешли от исключительно торговых отношений к инвестиционному сотрудничеству: российский банковский капитал начал активно участвовать в реализации крупных индустриальных проектов в Узбекистане. Среди них строительство завода GTL по производству синтетического топлива в Кашкадарье, Ташкентского металлургического завода. Планируется реализация инвестиционного проекта с участием целого пула российских банков по модернизации Алмалыкского горно-металлургического комбината, и, в частности, строительство нового медного завода и освоения второй очереди месторождения "Ешлик".

"Есть еще целый ряд проектов, которые должны быть реализованы в Узбекистане. Это освоение месторождения "Мустакиллик 25" в Сурхандарье с участием Газпрома. Предприниматели Татарстана собираются входить на узбекский рынок, строить целый ряд предприятий. Все мы знаем, что у нас в стране налажено сборочное производство КАМАЗов. То есть даже на уровне регионов России и Узбекистана налаживается такое инвестиционно-технологическое сотрудничество. Я думаю, эти проекты будут продолжены и реализованы. Конечно же, очень хочется верить, что никакие геополитические потрясения не помешают планам строительства атомной электростанции в Узбекистане с участием Росатом. Это один из ключевых проектов", – сказал собеседник.

Эргашев отметил, что эскалация конфликта между Западной коалицией и Россией будет продолжаться вне зависимости от того, что сейчас происходит и будет происходить на Украине – противостояние между Западным блоком и Россией это всерьез и надолго.

"Речь идет о том, что в принципе со стороны России и Китая предпринята серьезная попытка по слому основ однополярного мира с преобладанием Запада и формированию многополярного мира. Украина здесь всего лишь одна из точек. Как бы на Западе к этому не относились, многополярный мир формируется, а события после 24 февраля показали, что однополярного доминирования нет и есть серьезное количество стран, которые относятся к России нейтрально и не собираются участвовать в санкционной войне", – добавил он.

Эксперт считает, что так как Узбекистан не присоединился к наложенным на Россию санкциям, то существует вероятность того, что на нашу страну могут быть наложены вторичные санкции за сотрудничество с российским бизнесом и компаниями.

"Я очень надеюсь, что Запад в угаре санкционной войны не будет идти на такую эскалацию и вызывать открытое противодействие со стороны стран, для которых Россия является крупным экономическим партнером, а взаимодействие с ней для них является важным с социальной точки зрения", – заключил он.

Источник: podrobno.uz