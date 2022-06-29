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Ученые: Изменение климата превращает Центральную Азию в пустыню

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- Светлана Лаптева
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Ученые из университета Небраски-Линкольна в США заявили, что за последние 40 лет территория пустынь распространилась на 100 км в некоторых частях Центральной Азии, передает Phys.org. Исследователи использовали данные о температуре воздуха и осадках за период с 1960 по 2020 год, чтобы разделить Центральную Азию на 11 климатических типов.

Более 60% территории Центральной Азии имеет засушливый или полузасушливый климат. В таком климате производство продовольствия и доступность природных ресурсов особенно чувствительны к изменениям климата. Даже незначительно засушливые годы привели к значительным потерям урожая в сельском хозяйстве, разрушению местной экономики и угрозе финансам стран и социальной стабильности. Таким образом, важно понять, как менялся климат в регионе и в каком направлении происходят изменения. Именно эти вопросы рассматриваются в данном исследовании. Использовался метод классификации климата.

Также было обнаружено, что с конца прошлого века территория, классифицируемая как имеющая пустынный климат, расширилась на восток и на север на целых 100 километров в северном Узбекистане и Кыргызстане, на юге Казахстана и вокруг Джунгарского бассейна на северо-западе Китая.

Кроме того, ученые отметили, что это существенное расширение и оказало эффект домино на соседние климатические зоны, которые также стали более сухими. В некоторых районах в период с 1990 по 2020 год среднегодовая температура была, по крайней мере, на 5 градусов по Цельсию выше, чем в период с 1960 по 1979 год, при этом лето становилось более сухим, а осадки выпадали в основном зимой.

По словам эколога и соавтора исследования Джеффри Дьюкса, со временем повышение температуры и уменьшение количества осадков приведут к тому, что в растительных сообществах будут доминировать виды, адаптированные к более жарким и сухим условиям.

"Это будет иметь последствия для пасущихся животных, которые зависят от степи или лугов. В некоторых регионах длительные периоды засухи снижают продуктивность земли до тех пор, пока она не превратится в мертвую почву", - сказал Дьюкс.

Команда обнаружила также иную ситуацию в горных регионах. В Тянь-Шаньском хребте на северо-западе Китая повышение температуры сопровождалось увеличением количества осадков, которые выпадали в виде дождя, а не снега. По словам специалиста по Земле и климату и главного автора исследования Ци Ху, более высокие температуры и увеличение количества осадков способствуют таянию льда на больших высотах, что может объяснить беспрецедентную скорость сокращения ледников в этом диапазоне.

Ученые пояснили, что с уменьшением снегопадов ледники в Центральной Азии не будут восполнять потерянный лед, а это означает, что в будущем к людям и посевам будет поступать меньше талой воды.

"Деятельность человека, такая как добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, также способствует опустыниванию. Поэтому правительствам стран Центральной Азии следует сосредоточиться на устойчивом сельском хозяйстве и урбанизации", - отметил географ из Оксфордского университета в Великобритании Трой Стернберг.

Источник: centralasia.media


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