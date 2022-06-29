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В Узбекистане достроят радиоастрономическую обсерваторию на плато Суффа

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- Светлана Лаптева
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением утвердил устав и национальный уполномоченный орган в международной радиоастрономической обсерватории "Суффа". Об этом сообщает издание uz.sputniknews.ru.

"Утвердить протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Узбекистан и правительством Российской Федерации о создании международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа от 27 июля 1995 года, а также утверждении устава международной радиоастрономической обсерватории "Суффа", подписанный 19 ноября 2021 года в городе Москве", - говорится в тексте постановления, обнародованном на сайте базы национального законодательства Lex.uz.

В соответствии с постановлением академия наук Узбекистана определена уполномоченным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.

Шавкат Мирзиёев поручил МИД Узбекистана направить российской стороне соответствующее уведомление о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу указанного международного договора.

Ранее замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова сообщала, что российская сторона завершает внутригосударственные процедуры по согласованию проекта обсерватории и переходит к его практической реализации. В частности, предусматривается регистрация проекта как международной организации, а также формирование органов его управления.

В 1995 году правительства России и Узбекистана подписали соглашение о создании Международной радиоастрономической обсерватории на плато Суффа в Джизакской области в 250 километрах от Ташкента. Основную часть обсерватории - уникальный радиотелескоп с диаметром зеркала 70 метров планировалось в вести в эксплуатацию в 2009 году. Однако из-за проблем с финансированием обсерватория так и не была достроена.


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URL: https://www.vb.kg/419867
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