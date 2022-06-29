Международная летняя киношкола ВГИК приглашает к участию кыргызстанцев

Всероссийский государственный университет кинематографии имени Сергея Герасимова приглашает кыргызстанцев подать заявки на участие в занятиях 12-й Международной летней киношколы ВГИКа. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Департамент кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.

Летняя киношкола будет работать с 25 июля по 5 августа. Занятия планируют проводить на базе факультета Анимации и Мультимедиа.

Прием заявок от иностранных студентов уже открыт. Если вы являетесь студентом факультетов анимации, мультимедиа, компьютерной графики или художественного факультета, то у вас есть шанс попасть в число счастливчиков и позаниматься в летней школа ВГИКа.

Тема 12-й школы "Голографические миражи Азии". Тематика киношколы предполагает серию цифровых проектов, созданных в классических и современных анимационных и мультимедиа технологиях, на основе древних легенд и современных фантастических историй.

Подать заявки в анимационную секцию нужно не позднее 1 июля.

Полную информацию о летней киношколе можно получить по следующей ссылке.