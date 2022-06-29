Аида Исмаилова встретилась с главой Всемирной федерации тхэквондо

Посол Кыргызстана в Южной Корее Аида Исмаилова в Сеуле провела встречу с главой Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) Чо Чонг Воном, с которым обсудила вопросы сотрудничества Кыргызской Республики с Республикой Корея в рамках тхэквондо. Об этом она написала на своей странице в соцсети.

"В ходе встречи отметила, что с момента приобретения независимости Кыргызской Республики Республика Корея стала одной из первых стран с которой Кыргызстан установил дипломатические отношения и Кыргызстан высоко ценит сложившиеся узы взаимопонимания и сотрудничества между нашими государствами.

Также отметила значимую роль тхэквондо в Кыргызской Республике, история развития которой в нашей стране насчитывает около 30 лет. В настоящее время в Кыргызстане много талантливых спортсменов, любителей и последователей традициям тхэквондо. В большинство своем, это дети и подростки от 5 лет до 16 лет.

Выразили взаимную заинтересованность в развитии кыргызско-корейских взаимоотношений в сфере спорта, а также отметили важность обмена опытом, в частности квалифицированным тренерским составом. Были обсуждены вопросы взаимодействия и поддержки развития тхэквондо в Кыргызской Республике, а также подготовки сборной команды Кыргызстана к чемпионатам Азии, Мира и Олимпийским Играм 2024.

Глава Всемирной федерации тхэквондо отметил, что спортсмены сборной Кыргызстана приглашены на Чемпионат Азии по тхэквондо. Выразил надежду, что Кыргызская Республика в скором будущем вырастит и воспитает будущих олимпийских чемпионов по тхэквондо.

Отметила, что Кыргызская Республика уделяет особое внимание развитию спорта в стране и в свою очередь предложила Главе Всемирной федерации тхэквондо принять участие в развитии тхэквондо в Кыргызстане и оказать содействие талантливым спортсменам, молодежи Кыргызстана в воплощении мечты стать олимпийскими чемпионами по Тхэквондо", - написала Исмаилова. .