За минувшие сутки в Кыргызстане утонули три человека

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, 15-летний парень утонул в пансионате "Аист" в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области. Поисками занимались четыре спасателя, они вытащили тело из воды и передали его сотрудникам милиции.

В Баткенском районе в реку Сох в селе Ак-Турпак упал М.А., 1965 года рождения. Спасатели нашли тело сегодня в 6 часов 20 минут и передали родственникам.

В селе Кара-Кунгей Кочкорского района в реку Кара-Кунгей упал К.С., 1986 года рождения. Спасатели обнаружили тело в 19 часов и передали милиции.