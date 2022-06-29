Погода
$ 80.36 - 81.36
€ 84.80 - 85.80

За минувшие сутки в Кыргызстане утонули три человека

290  0
- Жан Алиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, 15-летний парень утонул в пансионате "Аист" в селе Кара-Ой Иссык-Кульской области. Поисками занимались четыре спасателя, они вытащили тело из воды и передали его сотрудникам милиции.

В Баткенском районе в реку Сох в селе Ак-Турпак упал М.А., 1965 года рождения. Спасатели нашли тело сегодня в 6 часов 20 минут и передали родственникам.

В селе Кара-Кунгей Кочкорского района в реку Кара-Кунгей упал К.С., 1986 года рождения. Спасатели обнаружили тело в 19 часов и передали милиции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419877
Теги:
МЧС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  