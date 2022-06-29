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В Лейлеском районе задержали автомобиль с контрабандными телефонами

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В Лейлекском районе Баткенской области был задержан автомобиль с контрабандными мобильными телефонами. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, автомобиль первоначально был остановлен на стационарном посту "Кольцо", однако, на требования остановить автомашину водитель не подчинился и попытался скрыться.

"Принятыми мерами автомашина была задержана сотрудниками ООБД УВД Баткенской области. При осмотре автомашины в салоне и багажнике обнаружен контрабандный груз 10 коробок с содержимым в виде 680 штук мобильных телефонов. Общая сумма выявленных телефонов составила 900 тыс.сомов.

В настоящее время по указанному факту проводятся необходимые следственные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/419879
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда, Мобильник
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