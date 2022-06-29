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Воспитанники центра "Нур плюс" стали призерами спортивного фестиваля

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- Айжан Мамбеталиева
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Бексултан, Арстанбек и Байтур – воспитанники реабилитационного центра "Нур плюс", стали призерами международного спортивного фестиваля "Жемчужина Кыргызстана", который прошел на Иссык-Куле. Парни завоевали в армрестлинге одну золотую и две бронзовых медали.

"Расскажите про наших ребят, мы ими так гордимся и очень хотим, чтобы все про них узнали", - позвонили в редакцию сотрудники центра. И мы решили познакомиться с юными чемпионами.

Когда корреспондент vb.kg приехала в центр, у детей были уроки. Кстати, в центре проходят общеобразовательные занятия, тут же ребята могут заниматься спортом, для этого есть все условия. У них у входа даже лозунг: "Спорт для всех".

Пока ждем перемены, мне выносят медали ребят. Эти награды действительно на вес золота, ведь им предшествует череда тренировок и занятий.

Кстати, на фестивале ребята с ограниченными возможностями здоровья выступали только в армрестлинге, хотя в центре уверяют, что дети могли бы посоревноваться и в других видах спорта. А еще, оказывается, в армрестлинге не участвовали девушки, и воспитанницы центра очень расстроились, ведь они наравне с мальчишками тренировались, готовились и очень хотели показать, на что способны. Но девчонки не опустили руки, наоборот, начали заниматься еще усерднее, уверены, что впереди будут и другие соревнования и они еще смогут выступить.

Мээрим Бопоева – мама 11-летнего Арстанбека, который занял на фестивале первую ступень пьедестала, завоевав "золото". Мээрим рассказывает, что у нее два сына, и они двойняшки. У Арстанбека не видит один глаз, а у Асманбека – ДЦП, парнишка передвигается с помощью инвалидной коляски. Брат всегда помогает ему во всем: поднять, подсадить, придержать.

"Уже 3 года, как мы ходим в этот центр. Помню, когда зашли сюда в первый раз, сразу почувствовали себя как дома. Здесь есть все необходимые нам специалисты, которые занимаются с детьми каждый день. И потому сейчас у детей такие хорошие результаты", - говорит она.

К слову, Мээрим работает в центре воспитателем. Говорит, что раньше работала школьным учителем, преподавала кыргызский язык и литературу, а в центр попросилась воспитателем, чтобы быть ближе к детям, причем не только к своим, но и чтобы помогать чужим. Хотя чужими их назвать невозможно, тут каждый ребенок родной, успехам каждого рады. И потому, когда парни завоевали медали, в центре их встретили как настоящих чемпионов.

"Мы вместе с детьми были на Иссык-Куле и переживали за них, наверное, даже больше, чем они сами. А у детей сколько эмоций и радости. Стимул появился заниматься еще больше и еще лучших результатов добиваться", - говорит она.

Женщина добавила пару слов и о втором сыне – Асманбеке. У парнишки ДЦП, но тоже занимается спортом. Приходит на занятия, несмотря на погоду - и в дождь, и снег. Раньше мальчик не сидел, сейчас может сидеть, сам умывается, купается, стареется сам одеваться. И это, пожалуй, самая большая победа. А сейчас, когда брат привез золотую медаль в Бишкек, Асманбек тоже загорелся и каждый день твердит: "Мама я тоже буду чемпионом!". В центре в этом никто не сомневается.

Ребята смогли поучаствовать в международном фестивале "Жемчужина Кыргызстана" благодаря финансовой помощи УНПК МУК в лице ректора профессора Савченко Елены Юрьевны.


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URL: https://www.vb.kg/419882
Теги:
дети, спорт, Кыргызстан, ЛОВЗ
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