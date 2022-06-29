Врач МЦ "ЮРФА": У нас есть возможности, чтобы обследоваться и лечиться дома

Интервью с к.м.н., доцентом, врачом-рентгенологом высшей категории медицинского центра "ЮРФА" Гульаим Аманбаевой.

- Как пришли в профессию, ведь радиологами наверняка не рождаются, а ими становятся?

- В этой профессии я уже двенадцать лет. Закончила педиатрический факультет, двенадцать лет жила и работала в Киеве, защитила кандидатскую диссертацию. По возвращении в Кыргызстан преподавала в КГМА, занималась лечебной деятельностью. Четырнадцать лет назад в Кыргызстане в частных центрах появились томографы в помощь тому единственному, который был в Национальном центре охраны материнства и детства, и образовалась потребность во врачах. Таким образом я пришла в специальность радиолога, прошла соответственно специализацию и стала работать в медицинском центре "ЮРФА". Любой опыт идет в копилку знаний.

- В чем, на ваш взгляд, перспективность радиологии?

- Если раньше оперировали практически вслепую, то сейчас стало гораздо больше возможностей, потому что мы видим всё прекрасно на МРТ (магнитно-резонансная томография). Если даже в недалеком прошлом в обследовании брюшной полости использовали больше КТ (компьютерная томография), то сейчас бесспорно МРТ - лучший метод диагностики. Есть такие заболевания, которые преимущественно лучше видны на МРТ, например, болезни органов малого таза, их предпочтительнее смотреть на МРТ, так как это более безопасно, лучше визуализация, нет облучения и можно практически смотреть всех детей.

Есть врачи, которые описывают рентген, УЗИ, КТ. Я работаю только с МРТ, потому что стало очень много больных, и необходимо описывать очень много результатов. С целью повышения квалификации к нам приезжали специалисты из России, и они рекомендовали, чтобы один специалист описывал, к примеру, брюшную полость, другой - колени или поясницу. Но так как ЮРФА работает круглосуточно и наши дежурства проходят днем и ночью и приходится работать с разными экстренными случаями, мы отказались от данного предложения и договорились, что каждый будет описывать всё.

Наше руководство всегда у нас спрашивает, чьи лекции мы хотим услышать, устраивает нам встречи со знаменитостями медицинской науки из разных стран мира. Бывает, что приглашенные и сами удивляются, насколько точно мы поставили тот или иной диагноз, чему-то учатся и у нас. Мы гордимся, что у нас побывали известный рентгенолог и радиолог из России д.м.н., профессор Т.Трофимова; главный редактор российского "Вестника" рентгенологии и радиологии д.м.н., профессор И.Тюрин; член Европейской ассоциации радиологов профессор Е.Меских; член президиума Санкт-Петербургского радиологического общества и Российского общества рентгенологов и радиологов д.м.н., профессор А.Мищенко.

- Какие имеете собственные наблюдения по эффективности МРТ-исследования за долгие годы работы?

На тот момент, когда я пришла в эту область медицины, было мало литературы. Как сейчас, не было разветвленного доступа к интернету, и многое приходилось осваивать самостоятельно. Когда приезжали больные с диагнозом: "туберкулез головного мозга" либо с какими-то другими инфекциями головного мозга, нам всегда не хватало информации, и я решила заняться этим вплотную. Пошла в Национальный центр фтизиатрии и познакомилась с его специалистами. По каждому больному изучала историю болезни, ходила в патологоанатомическое отделение, чтобы посмотреть, как выглядит мозг, ведь надо найти и точно определить морфологию патологического очага, что это? - отек, опухоль либо это геморрагия, т.е. нужно объяснить клиницисту, что происходит в голове, печени, в любом другом органе, чтобы тот имел ясную картину. Поэтому понимание патологоанатомической анатомии крайне важно.

После проведения анализа каждого случая я поняла, что нейротуберкулез выглядит абсолютно по-разному. Если эхинококк в головном мозге, то понятно, что там может быть капсулированная киста с дочерними клетками или перегородками. В случае нейротуберкулеза, еще раз повторюсь, он выглядит абсолютно по-разному. Были такие моменты, что на первоначальных этапах мы пишем "ишемический инсульт", а в дальнейшем в итоге оказывается, что это туберкулез, осложненный вторичной ишемией.

Нейрорадиология – мой конёк. За двенадцать лет я провела свой собственный анализ, и у меня появился свой наработанный опыт более точной выверенной диагностики. Конечно, бывают сложные случаи, когда мы не знаем полный анамнез, потому что родственники привозят больного в бессознательном состоянии, и мы ломаем голову, что у больного, и необходимо четко отдифференцировать его диагноз. При этом очень важна связь рентгенологов с клиницистами и знание анамнеза, так как мы не можем и не должны описывать состояние больного только по принципу, что мы видим, как в фотосалоне. Наша задача помочь клиницистам.

- Позволяют ли работать уверенно, придерживаясь самых современных принципов, технические возможности центра?

- У нас современное оборудование, 1,5-тесловые аппараты МРТ. Когда нужно провести исследование для диагностики или уточнения диагноза с внутривенным контрастированием, мы его проводим. Иностранные коллеги, которые приезжали к нам с лекциями, все в один голос говорят, что наш центр оснащен современной аппаратурой мирового уровня. Поначалу нас даже перепроверяли, когда пациенты с нашими заключениями выезжали за рубеж в российские или израильские центры, теперь нам доверяют больше и по нашим заключениям сразу проводят операции.

- Может быть, и не обязательно сегодня нашим пациентам выезжать за диагностикой за рубеж?

- Диагностика находится у нас на достаточно высоком уровне, плюс некоторые частные центры приглашают специалистов извне. Для пациентов это очень удобно и намного дешевле расходов, которые они несут в случае, если выезжают за пределы страны. У нас есть возможности, чтобы обследоваться и лечиться дома.

- Сколько исследований в день вы проводите?

- По-разному бывает. Раньше, когда у нас были низкопольные аппараты, мы принимали до 50-70 больных в день. Сейчас на высокопольных аппаратах, обследуя тяжелых больных, мы не стремимся к количеству. У полуторотеслового аппарата тонкие срезы, и он больше видит, а потому и работы стало больше, приходится описывать результаты более тщательно.

Лично для меня важно качество описания, потому что бывает так, что на одно описание уходит час-полтора времени. А бывают такие сложные больные, которые требуют дополнительного времени и мыслительного процесса, чтобы всё обдумать и при необходимости вынести случай на обсуждение консилиума.

- У всех ли врачей есть понимание, что точная диагностика есть половина успеха в излечении болезни?

- С врачами-клиницистами у нас сложилась полезная для пациента взаимосвязь и сотрудничество. Мы всегда обмениваемся контактами, особенно в случаях, когда есть тяжелые пациенты, и уже по телефону можем сообщить предварительный диагноз. Бывает, что врачи-клиницисты сами к нам приходят, и мы вместе смотрим результаты исследования и проводим доскональный разбор случая. Любой врач прежде всего хочет помочь больному. Обратная связь – залог нашего успеха.

- Заметна ли тенденция улучшения технических возможностей диагностики в Кыргызстане?

- Я уже сказала, что двенадцать лет назад у нас были аппараты МРТ 0,2 Тесла, и наука начиналась именно с них. Естественно, парк машин в МЦ "ЮРФА" постоянно обновлялся, и не раз. С каждым разом аппараты приходят всё более усовершенствованные и с большими возможностями в техническом плане. Всё сводится к тому, чтобы дать более верное, развернутое заключение.

- Ваши профессиональные амбиции и внутренний настрой на профессию?

- Свою профессию я очень люблю, и мне нравится сам процесс. Чем сложнее случай, тем интереснее. И ты испытываешь настоящее наслаждение и удовлетворение, когда в нём разберешься, а нейрохирурги или хирурги увидят на операции то же самое, что увидел ты. Очень радует также, что больные выздоравливают. И, конечно, огорчаешься, когда есть какие-то расхождения.

- По-вашему, это хорошо или плохо, что частная медицина набирает обороты?

- Я считаю, что частные центры во многом помогают государству. Тот же пример пандемии COVID-19, когда у государства не оказалось достаточно ресурсов, чтобы помочь всем, и не было и нет в достаточном количестве современного оборудования. Одного сверхсовременного оборудования тоже недостаточно, нужны квалифицированные кадры, которые смогут описать полученные результаты. Без подготовленных врачей любая техника просто металлолом. Время пандемии показало, что большая часть нагрузки пришлась на частные центры, включая ЮРФу. Наши сотрудники – и регистраторы, и операторы, и врачи-рентгенологи - несмотря на то, что, приняв хлынувший поток пациентов, начали болеть Covid-19-инфекцией, не оставили людей без помощи, мы не работали на удаленке, а как положено, приходили на работу и принимали всех обратившихся.

- Чего хочет и может пожелать медик медику в свой профессиональный праздник?

- Своим коллегам желаю крепкого здоровья, потому что, отдавая себя работе, как правило, не остается времени на себя, чтобы были в семье достаток и счастье и чтобы близкие радовали…