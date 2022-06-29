Атыр Абдрахматова: Кыргызстан создает региональный хаб по правам человека

Омбудсмен Кыргызской Республики Атыр Абдрахматова приняла участие в I-ом Форуме Омбудсменов стран ЦА на тему "Сотрудничество Омбудсменов стран Центральной Азии в обеспечении прав и свобод человека". Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР.

По данным пресс-службы, мероприятие прошло 28 июня во Дворце международных форумов "Узбекистан" в Ташкенте.

В Форуме приняли участие Омбудсмены Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Туркменистана. На мероприятии национальных правозащитных учреждений (НПЗУ) были обсуждены вопросы:

1. Важность защиты и поощрения прав женщин, семьи и детей и роль цифровых технологий в этом процессе;

2. Особенности защиты и поощрения прав лиц с инвалидностью;

3. Актуальность международных стандартов в обеспечении прав лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказания.

Выступая на III Сессии Форума, посвященной важности международных стандартов в обеспечении прав лиц, содержащихся в учреждениях исполнения наказания, Омбудсмен КР Атыр Абдрахматова отметила, что за все годы независимости в странах Центральной Азии сформировались общие ценности в области прав человека, и этот процесс продолжается.

"Да, они всё ещё не полностью соответствуют международным стандартам, однако мы идем вперед и совершенствуемся", – подчеркнула она.

Акыйкатчы выразила уверенность в том, что совместными усилиями и в тесном взаимодействии, постоянном обмене опытом Омбудсменов стран Центральной Азии будет продуктивнее улучшаться ситуация с правами человека в местах лишения свободы.

Говоря о ситуации, складывающейся в Кыргызстане по правам заключенных, Омбудсмен КР подчеркнула, что "осужденный к лишению свободы не перестает быть человеком, вне зависимости от того, насколько тяжким является его преступление. Обязанность Омбудсманов через постоянный мониторинг и контроль соблюдения прав граждан в местах лишения свободы напоминать государству о принятых обязательствах и необходимости создавать условия:

– безопасности жизни и здоровья осужденных;

– достижения социальной справедливости через применение к осужденным средств исправления".

Также Акыйкатчы сообщила коллегам из стран Центральной Азии, что кыргызский Омбудсмен учреждает региональный хаб по правам человека.

"Региональный институт по правам человека", который через создание наилучших эффективных практик защиты прав человека усилит стремления национальных правозащитных учреждений Центральной Азии в приведении законодательств наших стран к международным стандартам.

"Мы предлагаем практическую имплементацию и расширение норм предусмотренных в декларации подписанной сегодня в Ташкенте нами – национальными правозащитниками. Более того, в рамках деятельности Регионального института прав человека, мы сможем совместно принимать вызовы, стоящие перед нашими государствами и народами, осваивать новые направления в области защиты прав человека, такие как права человека в условиях цифровизации; гибридные воины; бизнес и права человека; передовые практики по предупреждению новых видов жестокого обращения, которые на сегодняшний день не квалифицируются как пытки и многие другие проблемы в сфере прав и свобод человека", – отметила она.

На Форуме также подписаны двусторонние Меморандумы с Омбудсменами стран Центральной Азии, а также принята Ташкентская Декларация форума Омбудсменов стран Центральной Азии.