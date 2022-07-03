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В Санкт-Петербурге открывается первый в мире философский книжный магазин

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- Анастасия Карелина
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Сегодня, 3 июля, в Санкт-Петербурге открывается философский книжный магазин "Даль". Как утверждают его владельцы, - первый в России и мире. Об этом они сообщили на странице в социальной сети "ВКонтакте".

В новом книжном можно будет купить литературу по философии, религии и гуманитарным наукам, послушать лекции, встретиться с издателями и выпить кофе. Также здесь запланированы курсы по древним языкам.

Магазин открывают три философских издательства: "Умозрение", "Владимир Даль" и "Гнозис". Отныне всю новую литературу можно будет найти в одном месте. Кроме новых книг, в магазине "Даль" будут оборудованы стеллажи букинистики и редких томов на немецком и английском языках.

Располагается новый книжный в Дмитровском переулке.

"Мы открываем специальный философский книжный, потому что считаем, что в России необходимы места приобщения к философии, отличные от высшей школы или замкнутых на себе кружков. Идея магазина - создать сообщество, которое вырастет вокруг читателей серьезной философской литературы. Мы тщательно подбираем книги для всех, кто интересуется классической и современной мыслью. Часть продаем по себестоимости, а часть будем даже дарить. Важный элемент "Даля" - регулярные встречи с авторами (такие мероприятия обычно мало интересуют книжные магазины), и образовательные программы о роли философии в мировой и русской культуре", - написали владельцы "Даля".


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URL: https://www.vb.kg/419889
Теги:
книги, Россия, в мире
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