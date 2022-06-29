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Жаркынбек Касымбеков посетил ЦОВП "Уч-Коргон"

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- Бакыт Стамов
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Вчера, 28 июня 2022 года, в рамках рабочей поездки по Баткенской области врио министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков посетил Центр общеврачебной практики "Уч-Коргон". Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в соцсети.

"Врио министра провел обход ЦОВП, изучил первоочередные проблемы существующие в больнице, касательно недостроенного здания и аварийного здания.

Руководство больницы уведомило, что ЦОВП требуется открытие реанимационного отделения.

По итогам посещения Жаркынбек Касымбеков отметил, что Министерство здравоохранения КР возьмет на контроль данные вопросы для принятия необходимых решений".


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URL: https://www.vb.kg/419891
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