Жаркынбек Касымбеков посетил ЦОВП "Уч-Коргон"

Вчера, 28 июня 2022 года, в рамках рабочей поездки по Баткенской области врио министра здравоохранения Жаркынбек Касымбеков посетил Центр общеврачебной практики "Уч-Коргон". Об этом глава ведомства сообщил на своей странице в соцсети.

"Врио министра провел обход ЦОВП, изучил первоочередные проблемы существующие в больнице, касательно недостроенного здания и аварийного здания.

Руководство больницы уведомило, что ЦОВП требуется открытие реанимационного отделения.

По итогам посещения Жаркынбек Касымбеков отметил, что Министерство здравоохранения КР возьмет на контроль данные вопросы для принятия необходимых решений".