DJ King Macarella первым выступил на открытии "Бишкек Арены"

Известный диджей Центральной Азии

DJ King Macarella рассказал корреспонденту vb.kg о своих впечатлениях от открытия "Бишкек Арены". По его словам, ему выпала возможность первым выступить перед зрителями.

"Так получилось, что сегодня я первым выступил на открытии большой арены. Поздравляю всех кыргызстанцев. Мы очень рады, что в будущем здесь будут проходить мировые концерты, футбольные матчи и другие крупные мероприятия. Сегодня здесь собралась практически вся страна, чтобы отметить открытие стадиона. Большое спасибо за то, что так тепло встречаете и с таким уважением относитесь к нашему народу", - сказал артист.

Он также отметил, что приезжает в Кыргызстан не впервые и в течение последних трех лет регулярно бывает в стране.

"Я уже знаю, как ехать из аэропорта. Здесь всегда тепло встречают. Особенно мне нравится, что, когда прилетаю сюда, сразу еду пробовать национальную кухню. Все начинается с боорсока", - рассказал DJ King Macarella.