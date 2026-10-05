Переключите внимание на работу. Гороскоп с 5 по 11 октября

До субботы Луна будет убывать, а 10 октября Новолуние. Неделя противоречива. Перепады настроения, эмоциональные всплески могут создавать конфликтную ситуацию, как на работе, так и в личной жизни. Могут вспоминаться давние проблемные вопросы в отношениях, что способно возродить конфликты. Переключите внимание на работу. Перестав сводить счёты и направив энергию на созидание, удастся достичь значимых результатов. Старт новым делам можно давать уже с воскресенья. В понедельник и вторник можно продолжить развитие бизнеса, но покупки, инвестиции видно совершать на холодную голову, не под влиянием эмоций. Благоприятны дни для посещения парикмахера. Что касается косметолога, то до 14 ноября ввиду ретроградного движения Венеры, можно совершать повторные. Новые сложные процедуры, косметологические операции могут потребовать переделок. В среду и четверг повышенная требовательность к себе и окружающим может спровоцировать ссоры, эмоциональные срывы. Благоприятны дни для наведения порядка. В пятницу и субботу до 21 часа 50 минут бишкекского времени (18 часов 50 минут московского времени) лучше всего заняться завершением дел, подведением итогов. В субботу, 10 октября, Новолуние наступит в 21 час 50 минут бишкекского времени. С этого момента стройте планы, мечтайте, планируйте. Возникшие идеи удастся реализовать в ближайшее время. А в воскресенье уже можно приступать к реализации задуманного, делать первый шаг на пути достижения цели. День благоприятен для посещения парикмахера и косметолога, для повторных процедур.

Овен - споры постепенно улягутся, найдутся общие интересы для взаимодействия, продолжения сотрудничества и общения. Приготовьтесь к неожиданным поездкам, встречам, свиданиям, а также к приезду гостей. Вы увлекательно проведёте досуг, с пользой завершатся презентации и деловые встречи, расширится кругозор. Полученные знания и возникшие хобби положительно отразятся на учёбе и, то что ещё недавно вызывало затруднения, станет понятным, благодаря чему удастся успешно сдать тесты, экзамены.

Телец - преодолев недопонимание с руководством и влиятельными людьми, решив вопросы с документами, вы благополучно займётесь как домашними делами и развитием своего бизнеса, так и развитием в найме. Предпринятые вами шаги позволят найти решение финансовых затруднений и увеличить доходы. Решив что-либо обновить как дома, так и во внешнем облике, займетесь шопингом. Вас ожидают удачные покупки. Выгодны сделки с недвижимостью. Можно приступать к строительству или ремонту.

Близнецы - сделав работу над ошибками допущенными в общении, работе и общении, вы восстановите эмоциональное равновесие, поправите здоровье и будете готовы к новым подвигам и достижениям, как в работе и учёбе, так и личных отношениях. Неожиданные встречи и сообщения кардинально изменят жизнь, если вы примете возникшие возможности. Стоит приготовиться к незапланированными поездкам, новому направлению в карьере и расширению круга общения. Не исключено знакомство с будущей втрой половинкой.

Рак - финансовые затруднения и вопросы всё ещё могут беспокоить, но если признать допущенные просчёты и посмотреть на ситуацию свежим взглядом, вы обнаружите хорошие варианты для преодоления возникшей ситуации. Используя дополнительные источники доходов, на которые вы не решались, тщательно проанализировав информацию и справившись с тревогами, вы увеличите финансовые потоки. Удачны покупки. Стоит также заняться здоровьем, даты восстановить силы для следующего этапа развития.

Лев - оставьте уже любителей поспорить при своём мнении, пока они окончательно не вывели вас из себя, и переключите внимание на самореализацию, презентацию собственных идей. Ваши предложение произведут впечатление, что обеспечит вам успех в карьере и учёбе. Кстати, идеи знакомых и коллег также интересны и ваши мысли могут дополнить их. Дабы завершить противостояние в доме, организуйте оригинальный досуг. Он приведёт в восторг спутника жизни и детей, если вы уже обзаведись семьёй.

Дева - предстоит справляться с последствиями интриг, отголоски которых ещё могут отзываться. Благополучно преодолев трудности, вы восстановите здоровье и с новыми силами продолжите реализовывать возникшие идеи. Существенную поддержку окажут влиятельные люди, руководство. Они выступят на вашей стороне, когда будут решаться значимые вопросы. Стоит заняться оформлением документов, различного рода виз. Своевременные подсказки компетентных людей позволят вам решить даже застарелые проблемы.

Весы - отношения с коллегами и знакомыми пока ещё противоречивы. С одной стороны появится возможность обсудить и реализовать интересные проекты, устроить оригинальный досуг на природе, договориться, а возможно и осуществить на этой неделе дальние поездки. Общение положительно отразиться на учёбе. А с другой стороны возможны сложности с финансами и потери денег в результате совместных инвестиций, покупок. Постарайтесь не смешивать общение с финансами и вы сможете извлечь пользу от общения, избежать конфликтов и разочарований.

Скорпион - есть шанс увеличить доходы и продвинуться по карьерной лестнице. Одобрение руководства или влиятельных людей позволит получить нужные документы, согласования, что также продолжительно отразится на бизнесе и доходах. Всё это возможно до той поры, пока вы не выступите с критикой, замечаниями. Ваша прямолинейность способна разрушить установившиеся отношения и вместо роста доходов, развития бизнеса, вы рискуете впасть в немилость.

Стрелец - деловые и дружеские встречи, общение и поездки Будут наполнять жизнь созиданием и достижением. После блестящих презентаций удастся заключить договора, начать сотрудничество, а также улучшить успеваемость. Досуг сложится увлекательно и нестандартно. Сюрпризом станут билеты на концерт, спектакль или долгожданное для вас мероприятие. На фоне позитива, вокруг вас появятся и завистники. Постарайтесь не делиться своими планами, пока они не осуществятся. Во время поездок следите за временем. Из-за неверного расчёта, вы можете опоздать, что создаст немало хлопот.

Козерог - появится дополнительная работа, либо удастся её удачно сменить. Всё это позволит существенно увеличить доходы. Но денег много не бывает, и захочется получать ещё больше денег. В такой момент в вашем окружении и появятся знакомые с многообещающими предложениями. Постарайтесь не терять головы от обещаний. Вы можете многое потерять пойдя на поводу у щедрых на слова знаниях. Воздержитесь от инвестиций в совместные дела, либо по совету этих знакомых, а также от незапланированных покупок. Не стоит кому-либо давать деньги в долг.

Водолей – руководство и деловые партнёры периодически могут затрагивать вас своими колкими замечаниями, комментариями, тем самым провоцируя конфликт. Воздержитесь от обсуждения значимых вопросов и постарайтесь не втягиваться в споры. Займитесь продвижением возникших идей. Вы сможете достичь значительных результатов, а возникшее при этом сотрудничество будет взаимовыгодным. Незапланированные свидания придадут импульс отношениям.

Рыбы – поездки, общение, как деловые так и личное могут вызывать противоречивые чувства. Многое может идти не так, как хотелось бы что будет раздражать. Возникшая суета не лучшим образом скажется на здоровье. Оставьте поездки, встречи, свидания до лучших времён и посвятите время здоровью, а также накопившимся делам в доме. Вы сможете быстро справиться с домашними хлопотами, создав новый уровень комфорта.

Астролог Андрей Рязанцев