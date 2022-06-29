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У талибов нарастают межэтнические проблемы

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В северных провинциях Афганистана уже три командира радикального движения "Талибан"* вышли из-под контроля высоких начальников и начали сражаться со своими недавними соратниками. Главная причина - этническая принадлежность. Руководство радикального движения, почти полностью состоящее из пуштунов, пытается провести пуштунизацию в Афганистане, однако это вызывает сопротивление других этносов. Против талибов-пуштунов восстают талибы из числа узбеков, хазарейцев и таджиков. В итоге ситуация может перерасти во внутриталибскую войну по этническому признаку.

С чего все началось и во что в итоге может перерасти ситуация - в материале ИА "Фергана".

Началось с узбеков

Первый значимый конфликт внутри "Талибана" по национальному признаку произошел 13 января нынешнего года. В северной провинции Фарьяб местные узбеки устроили беспорядки после того, как боевики-пуштуны из радикального движения "Талибан" арестовали командира местных талибов, этнического узбека Махдума Алема. Его арестовали в Мазари-Шарифе, административном центре граничащей с Узбекистаном провинции Балх, 12 января по приказу заместителя министра обороны в правительстве талибов муллы Мухаммада Фазеля.

В городе Меймене, административном центре Фарьяба, где большинство жителей являются этническими узбеками, произошли протесты, переросшие в беспорядки. Местные узбеки стали избивать талибов-пуштунов и отбирать у них оружие.

Стоит отметить, что за месяц до описываемых событий живущие в соседней провинции Джаузджан узбеки и туркмены, вооружившись палками, смогли отстоять свои земли от боевиков-талибов, которые приехали со стрелковым оружием. Инцидент произошел в уезде Куш-Тепа, где проживают преимущественно представители тюркоязычных народов. Талибы попытались изъять у местных узбеков и туркменов земли, чтобы передать их пуштуноязычной народности кучи, но тюркоязычным жителям Куш-Тепа удалось отстоять свою территорию.

Что касается Алема и беспорядков в Фарьябе, талибам удалось взять ситуацию в провинции под контроль после того, как туда прибыли значительные подкрепления боевиков. А Алем был освобожден в середине апреля при посредничестве другого узбекского командира - Салахуддина Айюби, который в правительстве талибов занимает пост заместителя министра сельского хозяйства.

Однако этот инцидент ничему не научил пуштунское руководство "Талибана". Попытки навязать руководителей-пуштунов в провинциях, где проживают преимущественно другие народности, продолжились.

Летние бунты

В июне правительство талибов попыталось сменить в уезде Балхаб провинции Сари-Пуль, где проживают хазарейцы-шииты, местного командира Махди Муджахеда - этнического хазарейца. Муджахед отказался подчиняться, а его боевики блокировали въезд в уезд для боевиков-талибов из других регионов. В свою очередь руководство "Талибана" отправило вооруженные подразделения на подавление мятежа. Балхаб оказался фактически в осаде. Примечательно, что в осаде отказались участвовать боевики-узбеки из Фарьяба.

23 июня появилась информация, что уезд атакован подчиняющимися центральному руководству "Талибана" подразделениями. Причем сообщил об этом один из самых давних врагов талибов - лидер общины афганских узбеков маршал Абдул-Рашид Дустум.

Атака была успешно отбита отрядами хазарейцев под руководством Махди Муджахеда. Осада уезда Балхаб продолжается.

В то время как происходили разборки в провинции Сари-Пуль, талибы в граничащей с Таджикистаном провинции Бадахшан, которые подчиняются командиру Кари Ваккасу, перешли на сторону Фронта национального сопротивления, ведущему партизанскую войну против "Талибана" с сентября прошлого года. Боевики Ваккаса взяли под свой контроль ряд кишлаков в уезде Тагаб.

22 июня стало известно, что в провинции Сари-Пуль из подчинения центральному руководству "Талибана" вышел командир Зариф Музаффари - таджик и уроженец уезда Кухистанат, который граничит с уездом Балхаб. При режиме талибов, установленном в августе прошлого года, он побывал на постах губернатора провинции Сари-Пуль и командующего 207-м армейским корпусом "Аль-Фарук" в западной. населенной преимущественно таджиками провинции Герат. Некоторое время назад его машина подорвалась на СВУ, сам он получил ранения. В покушении винит руководство движения.

Пока Музаффар не объявил войну пуштунскому руководству "Талибана", но, по данным афганских СМИ, активно набирает собственную армию и может присоединиться к хазарейцам Балхаба.

Пуштунизация губит "Талибан"

Напомню, что движение "Талибан" возникло в начале 1990-х в южных, пуштунских провинциях Афганистана.

Фактически это пуштунская националистическая организация, главной идеологией которой является отнюдь не ислам суннитского толка, а свод традиционных норм поведения пуштунов под названием Пуштунвалай.

При этом население Афганистана имеет весьма пестрый этнический состав. Пуштуны даже не представляют большинства среди жителей страны - по разным оценкам, их численность достигает 40% от общего количества жителей страны. Вторыми по численности являются таджики - они живут преимущественно на севере и западе. Значительны общины хазарейцев, живущих в центральных провинциях и на севере, и узбеков с туркменами, которые обитают, в основном, на севере.

Захватив власть в Кабуле в первый раз в 1996 году, талибы попытались навязать Пуштунвалай на подконтрольных территориях. Это стало одной из причин того, что полностью захватить Афганистан радикалы с 1996 по 2001 год так и не смогли - представителей непуштунских этносов не устраивало подчинение чужим нормам поведения.

Пуштунизация, которую принудительно проводит сейчас "Талибан", создает не только предпосылки для нового витка межнациональной гражданской войны в Афганистане, но и серьезный раскол внутри самого движения. Таким образом, можно прогнозировать, что если руководство талибов не сменит свою внутреннюю политику, скоро в Афганистане возобновятся масштабные боевые действия. И в них будут втянуты вчерашние соратники-талибы, которые отличаются друг от друга по этническому признаку.

*Движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).


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URL: https://www.vb.kg/419892
Теги:
Афганистан, Талибан
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