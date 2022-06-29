"Ежегодно Кыргызстану надо 5 млрд сомов для спасения ирригационой системы"

Если мы сегодня не вложимся в ирригационную систему Кыргызстана, то в будущем это может стать миной замедленного действия. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков.

"Сколько ежегодно необходимо вкладывать средств для поддержания ирригационных сетей в стране. Ведь понятно, по сравнению с предыдущими периодами, когда в ремонт ирригационных систем вкладывалось очень мало, что выделенные президентом КР Садыром Жапаровым в этом году 1 млрд 100 тысяч - большая сумма. Но если говорить о глобальном решении вопроса в условиях глобального потепления, то потеря воды, нерациональное использование поливной воды, - настоящее преступление перед народом, природой и будущими поколениями. И замалчивать ситуацию - значит утаивать проблему от народа, президента. Потому что если мы сегодня не вложимся в ирригационную систем, то в будущем это может стать миной замедленного действия", - сказал он.

Министр отметил, что ирригационный фонд Кыргызстана очень старый, он был построен до 1990-х годов.

"За последние 30 лет мы, к сожалению, не выделяли достаточно средств, чтобы содержать его в более менее эксплуатационном состоянии. У нас насчитывается 5800 км межхозяйственных каналов, 115 насосных станций и 15 больших водохранилищ. На всех них ежегодно нужно порядка 5 млрд сомов, чтобы содержать их хотя бы в эксплуатационном состоянии", - добавил Джаныбеков.

По его словам, из 5 млрд 400 млн кубов воды, которые отводятся на ирригацию, порядка 3 млрд идут на поля, а остальное теряется при транспортировке, что является непозволительной роскошью.

"Вода у нас бесплатная, оплачивается только услуга транспортировки воды. Тариф за куб воды составляет 3 тыйына в летние кварталы и 1 тыйын в зимние. Зарплата у работников водного хозяйства, которые круглый год берегут воду, охраняют стратегический запас воды, ухаживают за инженерными сооружениями, в некоторых местах 3-4 тысячи. В августе-сентябре зарплаты поднимутся", - сказал Аскарбек Джаныбеков.