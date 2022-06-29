МВД КР: Как действовать, чтобы помочь утопающему

Предупреждение несчастных случаев на воде и готовность к своевременному и правильному оказанию общедоступной первой помощи пострадавшему – долг каждого гражданина. Ведь на этом месте может оказаться каждый! МВД КР просит кыргызстанцев запомнить простые правила, как действовать в том случае, если кто-то станет свидетелем несчастных случаев на воде:

- Используйте для спасения лодку, веревку, спасательный круг или подручные средства. Успокойте и одобрите пловца, заставьте его держаться

за плечи спасателя. Если он не контролирует свои действия, то подплывите к утопающему, поднырните под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (классический – за волосы), транспортируйте к берегу.

- Если утопающему удалось схватить вас за руку, шею или ногу, немедленно ныряйте – инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить.

- Если утопающий находится без сознания, транспортируйте его к берегу, взяв за подбородок, чтобы лицо постоянно находилось над поверхностью воды.

- Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший

находился в воде около 6 минут.

- Вытащив потерпевшего на берег, окажите ему первую медицинскую помощь и отправьте в медицинское учреждение при первой возможности.