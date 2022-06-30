Хива объявлена туристической столицей исламского мира

Древний город Хива в Хорезмской области Узбекистана объявлена туристической столицей исламского мира.

Соответствующее решение было принято на XI сессии совета министров Организации исламского сотрудничества в Баку, сообщили в пресс-службе Министерства туризма и сохранении культурного наследие РУз.

"В результате реализуемых под руководством президента Шавката Мирзиёева реформ и в качестве признания проводимой в нашей стране работы по развитию туризма, сохранению исторических памятников, благоустройству святынь, изучению и пропаганде духовного наследия предков заявка Хивы победила кандидатуры Абу-Даби (ОАЭ), Шанлиурфы (Турция), Лагоса (Нигерия) и Душанбе (Таджикистан)", - говорится в сообщении.

Напомним, Хива была включена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 12 декабря 1990 года. В 1997 году город отметил свое 2500-летие. В 2020 году международная организация ТЮРКСОЙ объявила Хиву культурной столицей тюркского мира.