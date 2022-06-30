В Калифорнии мужчина выжил после нападения большой белой акулы

В Калифорнии на мужчину напала большая белая акула. Пострадавший выжил. Об этом сообщает LADBible.

62-летний Стив Брюммер из Калифорнии занимался плаванием на открытой воде, когда на него напала большая белая акула. Мужчина получил ранения живота, руки и ноги.

Отбиться от рыбы и оказаться на берегу ему удалось благодаря подоспевшим на помощь очевидцам.

"Мужчина звал на помощь. По звуку и эмоциям в его голосе можно было понять, что что-то определенно не так", - вспоминает один из свидетелей инцидента.

Стива Брюммера экстренно доставили в больницу. Врачи оказали пострадавшему всю необходимую помощь. Несмотря на потерю большого количества крови, медики стабилизировали состояние пострадавшего - его жизни уже ничего не угрожает. Но пока Брюммер находится под наблюдением врачей.

Через несколько дней после нападения Департамент рыболовства и дикой природы Калифорнии подтвердил, что на Стива Брюммера действительно напала большая белая акула.

"Мне повезло! Акуле не удалось нормально меня укусить", - прокомментировал случившееся сам пострадавший.