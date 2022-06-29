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Причина драки на пляже в "Радуге": турист справлял нужду прямо в озеро

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- Александра Василькова
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В ОВД Иссык-Кульского района были доставлены 18 участников драки в пансионате "Радуга".

По показаниям доставленных, в этот день одна сторона участников инцидента принимали своих гостей на пляже пансионата.Один из гостей решил справить нужду вблизи озера. Заметивший это сотрудник службы безопасности, являющийся местным жителем, сделал замечание. Гость Прииссыккулья проигнорировал замечание. В результате чего, между ним и сотрудниками службы безопасности произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

По данному факту начато досудебное производство. Ведутся следственные мероприятия.

В связи с тем, что отдельные лица пытаются связать данный инцидент с Указом президента Садыра Жапарова "Об обеспечении права жителей населенных пунктов Иссык-Кульской области на доступ к пляжным зонам", УВД Иссык-Кульской области напоминает, что данный этот случай никак не связан с доступом к пляжным зонам местных жителей.


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URL: https://www.vb.kg/419907
Теги:
Иссык-Кульская область, Иссык-Куль, турист
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