Балбак Тулобаев бросил тень на весь депутатский корпус

Руководители средних учебных заведений столицы написали жалобу на имя спикера ЖК на голословные и заведомо ложные обвинения со стороны депутата Жогорку Кенеша из фракции "Ынтымак" Балбака Тулобаева. Нардеп безосновательно обвинил педагогов в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

По словам учителей, 17 мая 2022 года в здании Жогорку Кенеша, в зале заседаний состоялся круглый стол на тему "Образование и национальная безопасность". В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша, эксперты из сферы образования, а также представители гражданского общества. Поначалу все было чинно и благородно.

Но место председательствующего занял "народный" депутат Балбак Тулобаев знаменитый своими перлами. Видимо, чтобы люди не заскучали, он громогласно объявил "сенсацию": мол, за год около 20 млн долларов США в виде взяток идут в карманы директоров школ Бишкека. Из какого пальца это утверждение было высосано непонятно. Но это безосновательное выступление растиражировали практически во всех СМИ КР.

На этом народный избранник не остановился, и чтобы окончательно "добить" педагогов он дал интервью аналогичного содержания газете "Азия news" от 26 мая 2022 года, которое также было размещено в Интернете.

И основным лейтмотивом выступления депутата стала предельно популистический месседж: "Директора школ берут по 500 долларов с тех, кто только переступает порог школы". Даже без приставки якобы. Просто берут и все. Люди, кончено опешили.

Когда ему задали вопрос о том, откуда он взял цифры в 20 млн. долларов США, то Балбак Тулобаев привел примитивные вычисление на уровне третьеклассника: "В одной школе 5-6 классов: "А", "Б", "В", "Г"… В одном классе учится 40-50 детей. Теперь умножьте на 500 долларов. А затем умножьте на 100, потому что в Бишкеке 100 школ. Директора берут минимум 500 долларов за зачисление школьника", - загибал Балбак пальцы не хуже, чем Паниковский, который как известно любил судорожно считать деньги.

"Нагло просят эти деньги, даже не маскируют под "помощь школе". Иначе твоего ребенка не возьмут. По Бишкеку получается около 20 млн. долларов. Когда руководил аппаратом мэрии Бишкека, я самостоятельно провел расчеты. Весь народ об этом знает", - вывалил всю правду матку правдоруб - депутат.

Следует отметить два немаловажных факта. Так, согласно официальной информации на территории Бишкека функционирует 97 школ, а не 100. Также, Тулобаев в своей речи высказал следующее: "20 млн. долларов – это сумма, которая идет в карманы директоров школ Бишкека: то принеси, это принеси". То есть на закупку строительных материалов и прочие расходы?

Однако в 2019 году в МОиН КР была создана рабочая группа по изучению вопроса о привлечении внебюджетных (родительских) средств. Рабочая группа выявила, что в Бишкеке через общественные фонды родителей финансируется более 52 статьи расходов на содержание инфраструктуры, зданий коммуникаций и т.д. муниципальных школ, начиная от обеспечения охраны для безопасности учащихся, ремонтом канализационных, тепловых систем, заканчивая покупкой компьютеров и услуг интернета и т.д., при том, что государство финансирует только 8 статей (где на ремонт на 1 ученика в год предусмотрено лишь 100 сом).

Таким образом, якобы 20 миллионов "взяток" из воспаленного сознания депутата это родительские деньги, как мы видим, которые идут на поддержание всей системы образования. Может такая ситуация показывает реальную плачевную картину хронического недофинансирования системы образования со стороны государства на протяжении 30 лет?

На этом народный избранник не остановился и якобы рассказал о тотальной коррупции директоров не только Бишкека, но и регионов. Тулобаев отметил, что в регионах директора уже миллионеры. "Не все, конечно. В Бишкеке рядом со школой открыли самсыкана. Мэр города не может справиться с этим. Видите, в каком состоянии коррупция?" - добавил он.

Это прекрасно, когда обвиняешь педагогов в получении якобы взяток в размере 20 миллионов долларов США. Но нужно же представить хоть какое-нибудь доказательства, там свидетельские показания, либо аудио и видеозаписи. Ну или на худой конец записочку. Но это были лишь депутатские "подсчеты" и "расчеты". Очень похоже на легендарный и неприличный жест Тулобаева, когда он, будучи мэром столицы рассказывал о строительстве монорельсовой дороги.

Нужно сказать, что в последнее время у нас появилась мода на громогласные обвинения без доказательств. Недавно депутат Руслан Жакышов отметил, что в Бишкеке директора некоторых школ ставят своих родственников на должности. Кто этот директор конкретно сделал не сказал. Опять слова.

Мздоимство на словах

Все эти словеса от депутата вызвали у думающих, интеллигентных людей шок, особенно у учителей. Как мы видим из опыта последних лет, педагога обидеть может каждый. Но терпеть издевательства директора школ Бишкека не стали. Они выступили на удивление с жестким заявлением и обратились к руководству страны.

"Согласно требованиям статьи 16 Закона КР "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 18 декабря 2008 года № 267, в случае нарушения прав и охраняемых законом интересов граждан или иных нарушений законности депутат как представитель законодательной власти вправе потребовать прекращения нарушения, а в необходимых случаях обратиться с требованием к соответствующим органам и должностным лицам, за исключением судов и судей по существу рассмотренных или находящихся в их производстве дел, пресечь такие нарушения. Однако такие действия Тулобаевым также не были предприняты.

Согласно ч.3 ст.16 того же закона, депутат Жогорку Кенеша вправе внести предложение рассмотреть вопрос о выявленных нарушениях прав и охраняемых законом интересов граждан или иных нарушениях на заседании комитета, комиссии или парламентской фракции.

При этом, депутат ЖК КР Тулобаев до сих пор не внес предложение рассмотреть вопрос о выявленных нарушениях прав и охраняемых законом интересов граждан или иных нарушениях со стороны директоров школ города Бишкека по фактам вымогательства в размере 20 млн. долларов США на заседании комитета, комиссии или парламентской фракции", - написали директора школ.

У депутата есть мандат, а этики, похоже, нет

Не понятно, зачем депутат Тулобаев походя оскорбил педагогов. Может хотел привлечь к себе внимание с помощью "сенсационных" разоблачений, повысить свое реноме как "народного заступника", "защитника", "ярого борца с коррупцией"? Но все это делается за счет дискредитации директоров всех школ Бишкека в глазах общественности, причем под защитой закона.

Нужно понимать, что депутат ЖК хотя и защищен юридически, но ответственность с него не снимается.

Например Тулобаев игнорирует статью 8 Закона Кыргызской Республики "О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", согласно которой в своей деятельности депутат должен придерживаться общепризнанных норм морали, сохранять собственное достоинство, уважать честь и достоинство других депутатов, иных должностных лиц и граждан, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, которые компрометируют Жогорку Кенеш, избирателей и государство в целом.

"Как после таких обвинений с высокой трибуны парламента нам верить в то, что главным институтом представительной демократии, по пути развития которой движется современный Кыргызстан, является парламент? Для нас это орган, распространяющий клевету, заведомо ложные обвинения нас в коррупции, что является преступлением", - пишут в своем обращении учителя.

Педагоги справедливо задаются вопросами. Почему депутат ЖК Тулобаев допускает такие голословные высказывания? Почему на него не распространяется Кодекс депутатской этики, Законы о статусе депутата ЖК, о регламенте ЖК?

В общем депутат Тулобаев своими поспешными высказываниями бросил тень на весь депутатский корпус.

На основании изложенного учителя просят спикера ЖК принять меры по признанию поведения депутата Жогорку Кенеша от фракции "Ынтымак" Тулебаева неэтичным, за голословные клеветнические обвинения в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

Комитету по этике и регламенту Жогорку Кенеша информировать избирателей о недостойном поведении депутата ЖК Тулобаева через официальные государственные средства массовой информации.

Источник: today.kg