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Кыргызстанку в Санкт-Петербурге изнасиловал пьяный земляк и оштрафовала ФМС

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- Асия Канаева
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Уроженка Кыргызстана в Санкт-Петербурге после пьяных посиделок была изнасиловала земляком. После обращения в полицию и проверки информации выяснилось, что женщина и сама является нарушителем закона. Ей выписали штраф за нарушение миграционного режима. Об этом сообщает runews24.ru.

В одно из полицейских отделений Санкт-Петербурга обратилась уроженка Кыргызской Республики, работающая уборщицей. Женщина рассказала, что стала жертвой насильника.

Со слов потерпевшей, все произошло ночью на пустыре на улице Розенштейна, когда она вместе с неработающим земляком распивала алкоголь. Дойдя до определенной кондиции, мужчина начал приставать к собутыльнице, а потом набросился и изнасиловал. Также потерпевшая сообщила, что земляк отобрал у нее деньги, мобильный телефон и паспорт.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Но на потерпевшую также был составлен административный протокол. При проверке информации выяснилось, что женщина нарушила миграционный режим. Кыргызстанке выписали штраф.


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URL: https://www.vb.kg/419915
Теги:
Россия, Кыргызстан, трудовые мигранты в РФ, в мире
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