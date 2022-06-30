1 июля состоится первый розыгрыш лотереи "Требуй чек – выиграй приз!"

1 июля на площади "Ала-Тоо" состоится первый розыгрыш лотереи "Требуй чек – выиграй приз!". Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Напомним, что лотерея, организована Государственной налоговой службой Кыргызской Республики. Согласно условиям стимулирующей лотереи, в первом туре будут разыграны 2 автомобиля, 10 iPhone, 10 смартфонов, 25 единиц различной бытовой техники и другие ценные призы, предоставленные бизнес-партнерами.

Розыгрыш будут сопровождать увлекательная шоу-программа и большой концерт с участием артистов эстрады. Интересно должно быть не только участникам лотереи, но и зрителям.

Мероприятие начнется в 18 часов. С 19 часов розыгрыш будет транслироваться на телеканале "Ала-Тоо 24", а также на страницах в социальных сетях Facebook и Instagram, а также на Youtube-канале ГНС.

Лотерея проходит в республике с 10 мая. Чтобы принять в ней участие, необходимо скачать мобильное приложение "Салык Чек", пройти процедуру регистрации и при каждой покупке или получении услуг требовать кассовый чек. Далее необходимо отсканировать QR-код полученного кассового чека посредством сканера приложения. Чем больше чеков – тем выше шанс стать обладателем одного из призов.

На сегодня в лотерее уже принимают участие более 60 тысяч человек. Ими просканировано в приложении "Салык Чек" кассовых чеков на 3,2 миллиарда сомов. Участникам лотереи выдано 3,2 миллиона лотерейных билетов (ID номер).

Официальный сайт лотереи: lottery.salyk.kg.