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Курманов: Депутаты пытаются прославиться за счет хайповых законопроектов

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутаты должны выдвигать идеи и законопроекты, которые будут приводить к положительным сдвигам и результатам. К большому сожалению, содержание подменяется внешней формой. Даже на рынке люди могут предложить те идеи, которые выдвигают нынешние депутаты. Так прокомментировал общественный деятель, экс-спикер, историк Зайнидин Курманов нашему изданию vb.kg инициативу депутата Тазабека Икрамов, который предложил, чтобы все госслужащие были обязаны носить калпак во время официальных и торжественных мероприятиях различного уровня. В настоящее время законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По словам историка, парламент - это орган, где должны решаться социально-экономические вопросы, а не то место, где можно прославиться за счет хайповых предложений.

"Почему узбеки или казахи не предлагают своим чиновникам носить национальные головные уборы? Может быть, у них более строгий критерий отбора на ту или иную должность, - задается вопросом Курманов. - Прежде чем предлагать такого рода законопроекты, нужно все просчитать. Если чиновник не будет носить калпак, то что ему полагается? Как должны выглядеть головные уборы, они должны быть единообразны или разными. Каждый законопроект требует времени, денег и прочее.


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URL: https://www.vb.kg/419925
Теги:
Зайнидин Курманов, Тазабек Икрамов, Жогорку Кенеш
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