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В ночном клубе в ЮАР обнаружены более 22 тел подростков

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- Канат Кожоев
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В ночном клубе Ист-Лондона, прибережного города на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в воскресенье утром обнаружили тела 22 подростков в возрасте 13–17 лет. Причина их смерти неизвестна.

Как сообщает местная газета Daily Dispatch, тела без видимых повреждений лежали на столах и стульях бара. Известно, что подростки отмечали окончание школьных экзаменов. Что привело к гибели молодых людей, до сих пор неясно.

"Мы собираемся провести вскрытие как можно скорее, чтобы установить вероятную причину смерти", - сообщил представитель департамента здравоохранения Сиянда Манана. Образцы тел погибших будут доставлены "для более глубокого анализа" в столичные токсикологические лаборатории.

По словам министра полиции Беки Челе, возраст жертв варьируется от 13 до 17 лет, в связи с чем есть вопросы, почему несовершеннолетним продавали спиртные напитки. Согласно законам ЮАР, алкоголь можно употреблять с 18 лет.


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URL: https://www.vb.kg/419933
Теги:
ЮАР, мировые новости
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