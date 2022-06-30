В ночном клубе в ЮАР обнаружены более 22 тел подростков

В ночном клубе Ист-Лондона, прибережного города на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в воскресенье утром обнаружили тела 22 подростков в возрасте 13–17 лет. Причина их смерти неизвестна.

Как сообщает местная газета Daily Dispatch, тела без видимых повреждений лежали на столах и стульях бара. Известно, что подростки отмечали окончание школьных экзаменов. Что привело к гибели молодых людей, до сих пор неясно.

"Мы собираемся провести вскрытие как можно скорее, чтобы установить вероятную причину смерти", - сообщил представитель департамента здравоохранения Сиянда Манана. Образцы тел погибших будут доставлены "для более глубокого анализа" в столичные токсикологические лаборатории.

По словам министра полиции Беки Челе, возраст жертв варьируется от 13 до 17 лет, в связи с чем есть вопросы, почему несовершеннолетним продавали спиртные напитки. Согласно законам ЮАР, алкоголь можно употреблять с 18 лет.