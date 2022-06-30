Погода
$ 80.36 - 81.36
€ 84.80 - 85.80

1 июля с 17 часов до полуночи временно перекроют отрезок проспекта Чуй

177  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 июля в связи с проведением на площади "Ала-Тоо" розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" временно перекроют отрезок проспекта Чуй. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

C 17 часов до полуночи будет перекрыт проспект Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик.

Мэрия напоминает, что данный социальный проект организован в рамках реализации распоряжения кабинета министров Кыргызской Республики Государственной налоговой службой при Министерстве финансов. Он направлен на повышение налоговой грамотности населения и стимулирование граждан требовать контрольно-кассовые чеки.

Муниципалитет приносит бишкекчанам извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419940
Теги:
мэрия, перекрытие дорог, лотерея, площадь Ала-Тоо
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  