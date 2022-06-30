1 июля с 17 часов до полуночи временно перекроют отрезок проспекта Чуй

1 июля в связи с проведением на площади "Ала-Тоо" розыгрыша лотереи "Требуй чек – выиграй приз!" временно перекроют отрезок проспекта Чуй. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

C 17 часов до полуночи будет перекрыт проспект Чуй от улицы Панфилова до бульвара Эркиндик.

Мэрия напоминает, что данный социальный проект организован в рамках реализации распоряжения кабинета министров Кыргызской Республики Государственной налоговой службой при Министерстве финансов. Он направлен на повышение налоговой грамотности населения и стимулирование граждан требовать контрольно-кассовые чеки.

Муниципалитет приносит бишкекчанам извинения за причиненные неудобства и просит заранее планировать свой маршрут.