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Yandex Cloud запустил нейросеть, способную "говорить" сразу на 10 языках

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- Канат Кожоев
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Нейросеть Yandex Cloud может распознавать более 10 языков одновременно, объявила компания. С помощью неё можно создавать многоязычных голосовых помощников и роботов для колл-центров с большим потоком клиентов.

Например, нейросеть работает с английским, французским, датским, финским, турецким и другими языками. Модель распознаёт речь на любую тему - короткие и длинные фразы, имена, адреса, даты и числа. Она может переключаться между языками в любой момент разговора.

Нейросеть работает на базе архитектуры Transformer - обрабатывает вводные слова параллельно и независимо друг от друга, поэтому быстро обучается. Её готовили на десятках терабайтов данных из датасетов и сервисов и приложений "Яндекса".

Многоязычная модель работает в сервисе синтеза и распознавания речи Yandex SpeechKit. Его используют больше 1000 клиентов.


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URL: https://www.vb.kg/419941
Теги:
технологии, мировые новости
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